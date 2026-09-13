Сусленков записал для Усика видеообращение с требованием провести бой. К своему посту он еще и добавил что-то, что не имеет отношения к теме, – тег президента Украины Владимира Зеленского, пишет 24 Канал.

Усик получил вызов от Сусленкова

Россиянин надел форму "армии-убийцы", взял в руки пулемет и заявил, что может "достать Усика на ринге или в поле".

Хватит громких слов. Если мы боксеры – давай решать все на ринге. Без политики, без лозунгов и без лишних разговоров. И я призываю всех смелых и решительных людей, готовых взять на себя организацию этого боя: воплотите его в жизнь и впишите свое имя в историю бокса. Я готов. Усик, теперь слово за тобой,

– цинично сказал сторонник военных преступников.



Артем Сусленков / Фото из соцсетей

В соцсетях, где было опубликовано видеообращение к Усику, Сусленков отметил официальные страницы украинского чемпиона и президента Владимира Зеленского. А еще добавил хештег #БоксВнеПолитики.

Кто такой Сусленков

30-летний россиянин держит рекорд из 15 боев без поражений, но уровень соперников оставляет желать значительно лучшего. Тем более что за пределами России он боксировал лишь один раз – в Армении в 2023 году.

Фактически единственным его серьезным соперником был британец Джо Джойс, который продался россиянам, согласился приехать в Москву на поединок и всячески восхвалял страну-агрессора в интервью. Это был единственный для Сусленкова бой, регламент которого предусматривал 12 раундов.

Однако Джойс проиграл техническим нокаутом: в 11-м раунде рефери остановил поединок.