Александр Усик поздравил украинцев с Рождеством: фото

Украинский боксер Александр Усик обратился к украинцам в социальных сетях. Он поздравил поклонников с праздником Рождества.

Недавно Александр Усик одержал победу в реванше над Тайсоном Фьюри единогласным решением судей. 7 января чемпион поздравил всех украинцев с праздником, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

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Поздравление от Усика

Боксер поздравил украинцев с праздником Рождества в своем инстаграме.

С Рождеством Христовым. Христос родился, славим его,

– написал Усик.



Поздравление от Усика / Скриншот из сторис боксера

Напомним, что после реванша Усик – Фьюри, украинский боксер может провести второй бой с Даниэлем Дюбуа, который в сентябре 2023 года нокаутом победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира.