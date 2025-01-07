Нещодавно Олександр Усик здобув перемогу у реванші над Тайсоном Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. 7 січня чемпіон привітав усіх українців зі святом, пише 24 канал з посиланням на інстаграм Олександра Усика.
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Привітання від Усика
Боксер привітав українців зі святом Різдва у своєму інстаграмі.
З Різдвом Христовим. Христос народився, славимо його,
– написав Усик.
Привітання від Усика / Скриншот зі сторіс боксера
Нагадаємо, що після реваншу Усик – Ф'юрі, український боксер може провести другий бій з Даніелем Дюбуа, який у вересні 2023 року нокаутом переміг Ентоні Джошуа і став абсолютним чемпіоном світу.