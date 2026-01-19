Усик из-за границы поздравил украинцев с Крещением: где сейчас боксер
- Александр Усик находится в Таиланде, откуда поздравил украинцев с Крещением через свой инстаграм.
- Усик также ответил на критику относительно своего возраста, подчеркнув важность ухода за собственным телом.
Александр Усик отдыхает за пределами Украины. Сейчас "Король хевивейта" находится в солнечном Таиланде.
Оттуда чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF поздравил украинцев с Крещением. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.
Читайте также Удар "Иван" от Усика претендует на нокаут года
Как Усик поздравил украинцев с Крещением?
Украинский боксер опубликовал в сторис в своем инстаграме, где оставил поздравления для своей аудитории.
Слава Богу за все. С праздником, православные,
– написал Усик.
Ранее чемпион мира поздравил украинцев с Рождеством Христовым – 7 января, несмотря на то, что по новому календарю его празднуют – 25 декабря.
К слову. По новоюлианскому календарю Крещение в Украине отмечается 6 января. Тогда как по старому стилю, что использует запрещенная УПЦ МП, дата этого праздника 19 января.
Также недавно Усик обратился к своим криткам. Украинский боксер в интервью Ready to Fight ответил на упреки относительно своего возраста.
"Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения", – сказал боксер.
Когда состоится следующий бой Усика?
Украинский боксер планирует провести бой с Деонтеем Уайлдером. По словам Эгиса Климаса, менеджера Усика, поединок может состояться не раньше апреля – мая 2026 года.
В то же время в британских медиа появилась другая информация относительно боя Усик – Уайлдер. Они назвали дату проведения поединка между украинцем и американцем – 11 июля 2026 года в Сан-Франциско.