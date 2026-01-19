Усик из-за границы поздравил украинцев с Крещением: где сейчас боксер

Александр Усик отдыхает за пределами Украины. Сейчас "Король хевивейта" находится в солнечном Таиланде.

Оттуда чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF поздравил украинцев с Крещением. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.

Как Усик поздравил украинцев с Крещением?

Украинский боксер опубликовал в сторис в своем инстаграме, где оставил поздравления для своей аудитории.

Слава Богу за все. С праздником, православные,

– написал Усик.

Ранее чемпион мира поздравил украинцев с Рождеством Христовым – 7 января, несмотря на то, что по новому календарю его празднуют – 25 декабря.

К слову. По новоюлианскому календарю Крещение в Украине отмечается 6 января. Тогда как по старому стилю, что использует запрещенная УПЦ МП, дата этого праздника 19 января.

Также недавно Усик обратился к своим криткам. Украинский боксер в интервью Ready to Fight ответил на упреки относительно своего возраста.

"Если ты относишься к своему телу с уважением, заботишься о нем, тренируешься, правильно питаешься, восстанавливаешься и вовремя ложишься спать, то цифры не имеют значения", – сказал боксер.

Когда состоится следующий бой Усика?