Звідти чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF привітав українців з Водохрещею. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Усика.

Як Усик привітав українців з Водохрещею?

Український боксер опублікував у сторіс у своєму інстаграмі, де залишив привітання для своєї аудиторії.

Слава Богу за все. Зі святом, православні,

– написав Усик.

Раніше чемпіон світу привітав українців з Різдвом Христовим – 7 січня, попри те, що за новим календарем його святкують – 25 грудня.

До слова. За новоюліанським календарем Водохреща в Україні відзначається 6 січня. Тоді як за старим стилем, що використовує заборонена УПЦ МП, дата цього свята 19 січня.

Також нещодавно Усик звернувся до своїх критків. Український боксер в інтерв'ю Ready to Fight відповів на закиди щодо свого віку.

"Якщо ти ставишся до свого тіла з повагою, дбаєш про нього, тренуєшся, правильно харчуєшся, відновлюєшся та вчасно лягаєш спати, то цифри не мають значення", – сказав боксер.

Коли відбудеться наступний бій Усика?