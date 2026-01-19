Звідти чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF привітав українців з Водохрещею. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм Усика.
Як Усик привітав українців з Водохрещею?
Український боксер опублікував у сторіс у своєму інстаграмі, де залишив привітання для своєї аудиторії.
Слава Богу за все. Зі святом, православні,
– написав Усик.
Раніше чемпіон світу привітав українців з Різдвом Христовим – 7 січня, попри те, що за новим календарем його святкують – 25 грудня.
До слова. За новоюліанським календарем Водохреща в Україні відзначається 6 січня. Тоді як за старим стилем, що використовує заборонена УПЦ МП, дата цього свята 19 січня.
Також нещодавно Усик звернувся до своїх критків. Український боксер в інтерв'ю Ready to Fight відповів на закиди щодо свого віку.
"Якщо ти ставишся до свого тіла з повагою, дбаєш про нього, тренуєшся, правильно харчуєшся, відновлюєшся та вчасно лягаєш спати, то цифри не мають значення", – сказав боксер.
Коли відбудеться наступний бій Усика?
Український боксер планує провести бій із Деонтеєм Вайлдером. За словами Егіса Клімаса, менеджера Усика, поєдинок може відбутися не раніше квітня – травня 2026 року.
Водночас у британських медіа з'явилася інша інформація щодо бою Усик – Вайлдер. Вони назвали дату проведення поєдинку між українцем та американцем – 11 липня 2026 року у Сан-Франциско.