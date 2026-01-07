В Україні офіційно святкують Різдво 25 грудня починаючи з 2023 року. Проте Олександр Усик залишився вірним УПЦ МП, яка продовжує відзначати народження Христа разом з Росією 7 січня, повідомляє 24 Канал.

Що сказав Усик у привітанні з Різдвом?

Боксер записав відеозвернення, в якому побажав "любові, злагоди й тепла". Він закликав українців поважати його вибір святкувати 7 січня, оскільки "ми всі різні".

У коментарях будуть писати, що святкують не сьогодні. Але деякі українці святкують сьогодні. Давайте будемо поважати один одного і з любов'ю ставитися один до одного,

– сказав Усик у привітанні.

Усик привітав з Різдвом: дивіться відео

Як українці відреагували на вітання Усика?

Відеозвернення Усика розбурхало українців, які розділилися у своїх думках. Частина підписників соціальної мережі Threads підтримала боксера, вважаючи, що це право та вибір кожного, коли святкувати Різдво.

"Не вся. Зрозумійте вже нарешті: це не державне свято, це не день кухаря чи айтішника, що його можна пересовувати туди-сюди . До когось Христос завітав 25.12, до когось 7.01, відчепіться від людей. То 25.12 дихати не давали тим, хто не святкував і сьогодні без кінця краю пишуть різні хейти тим, хто святкує. Просто відчепіться!".

"Смішно читати клоунів, які самі ще зовсім недавно святкували 7-го, а тепер тикають пальцями в тих, хто робить це досі".

"З Різдвом Христовим всіх хто святкує 7-го січня".

"Тому, що Усик з Богом. Він глибоко віруюча людина. З Різдвом всіх православних!".

Проте не всі підтримали публічне звернення Усика. Знаменитому чемпіону дорікнули, що він підтримує проросійську УПЦ МП, яка продовжує святкувати Різдво 7 січня.

"Усик безсумнівно легендарний боксер, але для чого виставляти привітання з Різдвом 7 січня, коли вся Україна святкує 25".

"Бо він фанат московських православних чортів".

Як казав Давид Хімік з Азову, Усик – це чорт. Бажання всидіти на 2 стільцях, проукраїнському і рускомірному. Це зараз відсилка до тих які тут пишуть, що Усик "непрагнулса, красавчик". Мімікрист- коньюктурщик рускомірний ваш цей Усик".

"Для всіх, кого так цікавить, до чого тут російський наратив. Дам відповідь один раз і все. Повернення дати святкування Різдва 25 грудня це розрив з "ми один народ", це повернення до нашого, адже до 1918 Україна святкувала саме так. 7 січня це московський вплив, тому пора цей вплив нарешті обірвати".

"Та він в плані релігії завжди попаяним був. Абсолютно не здивований".

"В сенсі не очікували? Він же давно заявляв про свою любов до москальського г*вна, а особливо до церкви".

"Ну він завжди був сектантом московського патріархату".

Реакція українців на привітання Усика / Скриншоти з мережі Threads

Чому в Україні змінили дату святкування Різдва?