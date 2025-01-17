Александру Усику – 38: величайшие победы украинского чемпиона в ринге

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в хевивейте Александр Усик 17 января 2025 года празднует свой 38-й день рождения. За прошлый год титулованный боксер из Украины успел записать в свой актив абсолютное чемпионство в хевивейте.

В свои 37 лет Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте с 1999-го года после Леннокса Льюиса. Это достижение покорилось украинскому боксеру благодаря победе в первом бою против Тайсона Фьюри, который состоялся 18 мая 2024-го года.

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Чемпионский путь Александра Усика

Вообще прошлый год в жизни титулованного боксера был насыщен на спортивные события. Уже в конце июня 2024-го Усик отказался от пояса IBF и сознательно потерял звание "абсолюта" в хевивейте. А 21 декабря мир увидел второе противостояние Александра Усика против "Цыганского короля". И снова на троне оказался украинский чемпион мира.

24 Канал посвящает материал с величайшими победами Александра Усика к 38-летию титулованного боксера.

Справка. За свою карьеру на профи-ринге Александр Усик уже провел 23 поединка, во всех одержал победу (14 – нокаутом). Украинский боксер входит в новый 2025-й год и новый для себя жизненный цикл в статусе непобедимого бойца.

2012: победный гопак на Олимпийских играх в Лондоне

Начнем с выступлений Усика еще до карьеры в профессионалах. Олимпиада-2012 в Лондоне стала второй в карьере Александра Усика. В Пекине украинскому боксеру не удалось получить медаль. Зато британская земля была фартовой для Усика.

Игры для Александра начались со стадии четвертьфинала, где его ждал россиянин Артур Бетербиев. Усик победил в бою против российского соперника 17:13. Это была уже вторая победа Усика над Бетербиевым за последние два года. Впервые Александр унизил этого соперника из России в рамках чемпионата мира-2011, на котором он впоследствии завоевал золотую награду.



Усик станцевал гопак в ринге на Олимпиаде-2012 / Фото Getty Images

Уже в полуфинале Игр-2012 Усик уничтожил представителя Болгарии Тервела Пулева – 21:5. В бою за "золото" Александр сражался против итальянца Клементе Руссо, которому проиграл на Олимпиаде-2008 в Пекине. В Лондоне настало время расплаты.

Александр Усик взял реванш у Руссо 14:11 и стал олимпийским чемпионом Лондона-2012. После встречи украинец прямо в ринге станцевал гопак. А патриотичности этому танцевальному выступлению Усика добавлял его образ казака.

Усик стал вторым украинским боксером после Владимира Кличко, который получил олимпийское "золото".

Обратите внимание! Видео финального боя Усика на Олимпийских играх-2012 в Лондоне можно посмотреть – по ссылке.

2013: первая победа на профи-ринге

9 ноября 2013-го года Усик провел свой дебютный бой на профи-ринге. Первым соперником украинца в профессионалах был четырехкратный чемпион из Мексики Фелипе Ромеро.

Уже со старта поединка Александр захватил инициативу в ринге и доминировал над оппонентом. Бой длился всего пять раундов. Из угла Ромеро вылетело белое полотенце, которое сигнализировало о прекращении боя по инициативе команды мексиканского бойца. Тренер Фелипе решил прекратить грубое избиение его подопечного и снял с поединка.

Украинский боксер триумфально дебютировал в профессионалах.

Видеообзор боя Усик – Ромеро

Этот бой дал толчок непобедимой карьере украинского "Кота". Именно такое прозвище в боксерском мире получил Александр Усик.

2014: победа в первом титульном бою на глазах зрителей "Арены Львов"

4 октября 2014-го года Усик провел свой первый титульный бой против Дэниела Брюера из Южной Африки. На кону поединка стоял вакантный пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

И снова бой украинского боксера не состоялся установленное количество раундов. Уже с первого раунда украинец удачно работал джебом, а по ходу встречи к удачному джебу добавился еще и мощный апперкот.

В 7-м раунде Брюэр попытался спровоцировать Усика, опустив руки вниз. Таким жестом Дэниэль сигнализировал Александру активизироваться в своих действиях. За что и поплатился. Встречный левый от Усика отправил южноафриканца в нокаут. Судья даже не стал досчитывать до конца и сигнализировал о досрочной победе украинца.

Александр Усик выиграл вакантный пояс интерконтинентального чемпиона WBO.

Видеообзор боя Усик – Брюер

2016: первый бой за чемпиона мира (Кшиштоф Гловацки)

Почти два года Александр Усик шел к своему первому бою за титул чемпиона мира. Перед ним украинец одолел Дени Вентера, Андрея Князева, Джонни Мюллера и Педро Родригеса.

17 сентября 2016-го года украинец провел поединок в польском городе Гданьск, где подрался против действующего на тот момент чемпиона в первом тяжелом весе Кшиштофа Гловацкого. У соперника украинца было преимущество родных трибун, но даже поддержка польской публики не помогла Гловацкому.

Поляк пытался действовать первым номером, но Усик хорошо двигался по рингу и выбрасывал джеб. В интенсивном темпе боксеры провели все 12 раундов, а победителя встречи определяли судейские записки. В своих подсчетах судьи были единогласны – 119:109 и дважды 117:111 в пользу Усика.

Гловацкий потерял титул в своей второй защите пояса.

Важно! Благодаря этой победе Усик не только получил чемпионский титул WBO в первом тяжелом весе, но и превзошел рекорд самого Эвандера Холифилда. Легендарному боксеру понадобилось до получения чемпионского титула 12 боев. Зато Александр шел к своему статусу чемпиона мира 10 поединков, то есть на два поединка меньше. Боксер из Симферополя достиг своей цели.

Видеообзор боя Усик – Гловацкий

2018: абсолютное чемпионство в крузервейте

2018 год был очень продуктивным для Александра Усика. Украинский боксер провел два боя и объединил четыре титула тяжелого дивизиона. 27 января Александр встретился с латвийцем Майрисом Бриедисом. Поединок состоялся в Риге, на глазах родных болельщиков Бриедиса.

Бой длился все 12 раундов. Один из судей насчитал ничью 114-114, а два других рефери были на стороне Усика – дважды 115-113.

Видеообзор поединка Усик – Бриедис

Триумф украинца в Москве

Следующим соперником Усика стал россиянин Мурат Гассиев. Их очная битва была запланирована на 11 мая. Но в апреле Александр получил травму, которая не позволила поединку состояться в указанный срок. Встречу перенесли на 21 июля того же года. Со старта бой должна была принять Саудовская Аравия, но из-за переноса поединка страна была не готова к проведению битвы.

Поэтому бой Усик – Гассиев состоялся на стадионе "Олимпийский" в Москве. Этот поединок украинца, как и прошлый поединок, длился все установленные раунды, а победителя встречи определяли судьи. Все судьи единогласно отдали победу Усику – 120-108 и дважды 119-109.

После этой победы в коллекции Усика добавились чемпионские пояса WBA и IBF. Александр стал абсолютным чемпионом мира по боксу.

Усик – Гассиев: видеообзор боя

К слову. Александр Усик стал четвертым абсолютным чемпионом мира с четырьмя титулами после Бернарда Хопкинса, Джермейна Тейлора и Теренса Кроуфорда.

2019: победный переход в хевивейт

Между объединением титулов и переходом в хевивейт Усик провел лишь один бой. Александр встретился с британцем Тони Белью. Поединок состоялся 10 ноября 2018-го года. Это был уже третий поединок украинца за год. После семи раундов преимуществом по очкам лидировал Белью, но уже в 8-м раунде Белью побывал в нокауте.

Усик поставил "крест" на карьере британца, который после боя объявил, что вешает перчатки на гвоздь.

Когда Усик получил все, что только мог в крузервейте, Александр решил продолжить покорять другой дивизион. Свой первый бой в хевивейте украинец должен был провести против Карлоса Таками из Камеруна. Но бой перенесли. Причина – травма украинского боксера. Их встречу перенесли на 12 октября, но тогда уже Такам решил отказаться от боя против Усика.

Большая смена соперников

Такама должен был заменить Тайрон Спонг, но за несколько дней до поединка провалил тест на допинг. В срочном порядке организаторы вечера бокса искали уже третьего соперника для украинца, и нашли. Усик вышел в ринг против Чазза Уизерспуна, которого уже тогда называли ветераном бокса. На момент боя американскому боксеру уже исполнилось 38 лет.



Бой Усик – Уизерспун / Фото Getty Images

Бой Усик – Уизерспун длился всего семь раундов. Команде опытного американца сложно было смотреть на страдания своего подопечного. Поэтому после 7-го раунда они отказались от продолжения поединка. Вот так 38-летний ветеран бокса начал победный путь Усика в новом весе. Александр стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.

Видеообзор боя Усик – Уизерспун

Поединок против Усика стал последним в профессиональной карьере Чазза Уизерспуна.

2021-2022: чемпионство уже в двух весовых категориях

В следующем бою Усик одержал победу по решению судей над Дереком Чисорой. Однако большее внимание боксерского сообщества было приковано к первой битве Александра против другого британца Энтони Джошуа. На момент боя, который состоялся в сентябре 2021-го года на футбольном стадионе Тоттенхэма, Эй Джей владел чемпионскими титулами WBA (Супер), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе.

Усик дал солидный бой Джошуа, который перед боем был фаворитом поединка. Боксеры отбоксировали все 12 раундов, а судейские записки были все в пользу украинца – 117-112, 116-112 и 115-113. Усик сенсационно победил Энтони и отобрал все пояса британца.

Усик – Джошуа: видеообзор первого боя

Летом 2022-го года Джошуа получил шанс взять реванш у Усика. Энтони даже удалось в первом чемпионском раунде (9-м) потрясти украинца. На секунду показалось, что это конец для Александра. Но Усик включил весь свой украинский дух и сумел продолжить поединок, переломив ход встречи в свою пользу. В итоге – 116-112; 115-113 и 113-115 в пользу Усика по раздельному решению судей.

Видеообзор реванша Усик – Джошуа

Справка. В 2023-м году Усик провел бой против Даниэля Дюбуа, в котором украинец досрочно победил "Динамита" в 9-м раунде.

2024: две "битвы века" с Фьюри и статус "абсолюта" в хевивейте

Как раз после победы над Дюбуа Усика жди самый большой поединок в его карьере – бой за звание "абсолюта" в хевивейте против Тайсона Фьюри. Команды ударили по рукам и договорились о проведении боя на февраль 2024-го. Однако за несколько дней до поединка из расположения Тайсона поступили шокирующие новости. Фьюри получил серьезное рассечение во время одного из своих спаррингов и не сможет подраться с Усиком в установленный срок.

Многие видели в такой травме "Цыганского короля" хитрость, чтобы получить дополнительное время на подготовку против украинского "Кота".

Их встречу перенесли на 18 мая. Второго переноса поединка не было. На этот раз британец подошел к первой "битве века" без повреждений. Перед боем британец отмечался одиозными заявлениями о победе и нокауте для украинца. Эти слова "Цыганского короля" так и остались на уровне громких разговоров.



Первый бой Усик – Фьюри / Фото Getty Images

Уже в 9-м раунде Усик мог оформлять досрочную победу. Рефери отсчитал Тайсону нокдаун. Только канаты и финальный гонг об окончании трехминутки спасли Фьюри от поражения. Боксеры довели встречу до всех раундов. Поэтому все ждали подсчетов судей. Они разделились в своем решении – 114-113, 113-114 и 115-112 в пользу боксера из Украины.

Александр Усик отобрал у Тайсона Фьюри пояс WBC и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Он стал первым "абсолютом" в этом дивизионе с 1999-го года после Леннокса Льюиса.

Видеообзор первого боя Усик – Фьюри

21 декабря прошлого года Тайсон получил шанс на реванш. Правда, на кону второго боя уже не стояло звание "абсолюта" в хевивейте. Ведь в конце июня Усик сознательно отказался от пояса IBF, подарив его победителю боя Даниэль Дюбуа – Энтони Джошуа, в котором победил "Динамит".

Поэтому Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира в этом дивизионе. Несмотря на это боксеры второй раз за год вышли в один ринг. Реванш, как и первый поединок, состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Боксеры снова подарили поклонникам бокса полный 12-раундовый поединок. Какое-то дежавю почувствовали ценители бокса.



Реванш Усик – Фьюри / Фото Getty Images

Но на этот раз было одно важное отличие. Судьи единогласно отдали победу Усику – трижды 116-112. Александр провел успешную защиту своих титулов и разрушил планы шейхов по трилогии.

Видеообзор реванша Усик – Фьюри