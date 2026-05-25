"Я смотрю на это как на клинику": Усик отреагировал на слухи о космическом гонораре

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик прокомментировал слухи о бое с Рико Верховеном. Украинский боксер высказался об информации относительно своего вероятного гонорара за поединок с нидерландским кикбоксером.

Нидерландское издание De Volkskrant ранее сообщало, что украинец мог бы заработать около 100 миллионов долларов за этот поединок.

Что Усик сказал о своем гонораре в бою с Верховеном?

Усик отметил, что его удивляет обсуждение сумм гонораров и предположения об их размерах. По его словам, он не понимает, откуда могут появляться такие цифры, хотя признал, что если бы подобный гонорар действительно существовал, это было бы положительно.

Также боксер эмоционально высказался об общественном внимании к деньгам и сравнению доходов, подчеркнув, что люди часто активно считают чужие заработки, но не всегда открыто говорят о собственных.

Удивляет, когда считают мои гонорары... Я, как человек, который немного изучает бизнес, не могу понять, откуда взять 100 миллионов... Все мы считаем чужое и очень сильно прячем свое,

– сказал Усик.

В конце Усик подытожил, что привычка считать чужое состояние и прятать собственные напоминает ему "клинику".

Я смотрю на это все как на клинику,

– резюмировал боксер.

Как завершился бой Усика?

Бой между Усиком и "королем кикбоксинга" Верховеном, состоявшийся 23 мая в египетской Гизе на фоне пирамид, завершился досрочной победой украинского боксера техническим нокаутом в 11-м раунде.

Этот поединок стал одним из самых сложных и напряженных в карьере Усика, ведь он был в шаге от своего первого поражения на профессиональном ринге. Верховен, для которого это было лишь второе выступление в классическом боксе, с самого начала навязал сопернику высокий темп и перехватил инициативу.

В чемпионских раундах у кикбоксера начала ощутимо накапливаться усталость. В конце 11-го раунда Усик резко добавил в темпе и мощным прямым ударом отправил соперника в тяжелый нокдаун. Верховен сумел подняться, однако украинец сразу пошел в наступление. За мгновение до финального гонга рефери Марк Лайсон остановил поединок, зафиксировав технический нокаут.