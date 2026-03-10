В боксерском вечере Усика будет участвовать россиянин: как это произошло

23 мая Александр Усик проведет самый необычный бой в своей профи-карьере против кикбоксера Рико Верховена. Андеркард поединка еще не объявлялся, но первые слухи свидетельствуют, что на ринг украинцу придется подниматься после россиянина.

Усик будет завершать программу боксерского вечера в египетской Гизе главным ивентом, но перед этим обладатель титулов WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрий Бивол проведет обязательную защиту против Михаэля Айферта, пишет инсайдер Дэн Рафаэль в сети X.

Что известно об андеркарде поединка Усик – Верховен?

По словам Рафаэля, во вторник, 10 марта, должны были состояться торги IBF по промоутерской организации боя Бивола и Айферта. Однако они были отменены, поскольку оба боксера сообщили, что уже подписали соглашение. Их встреча запланирована на 23 мая у пирамид в Гизе на pay-per-view ивент, главным украшением которого станет бой Александра Усика с Рико Верховеном.

Бивол должен был провести свою защиту еще в июле 2025 года, но из-за операции на спине добился отсрочки поединка с Айфертом. Последний раз он выходил на ринг в феврале 2025-го против еще одного россиянина Артура Бетербиева, которого победил в реванше.

Кто такой Дмитрий Бивол?

По данным статистического портала BoxRec, рожденный в Кыргызстане россиянин провел 25 профессиональных поединков, в которых одержал 24 победы, половину нокаутом.

Единственное его поражение произошло в первой встрече с Бетербиевым в Саудовской Аравии. Уже через четыре месяца состоялся реванш, в котором представитель страны-агрессора отобрал обратно пояса у соотечественника.

Какие дальнейшие карьерные планы Александра Усика?