Украинец якобы решил предпочесть финансовую сторону вопроса спортивной, поэтому присоединится к Zuffa Boxing. Ради титула в новой организации Усик якобы даже откажется от всех своих поясов, пишет в инстаграме инсайдер Joyce Talks Boxing.

Действительно ли Усик подписал контракт с Zuffa Boxing?

Именно в то время, когда по сети начала распространяться информация о якобы договоренности между Усиком и Дейной Уайтом, сам Александр изрядно заинтересовал публику анонсом какого-то значительного события в его карьере.

Однако впоследствии оказалось, что речь шла о его следующем поединке в необычном формате – соперником Усика стал известный кикбоксер Рико Верховен, а поединок состоится в египетской Гизе рядом с величественными древними пирамидами.

Что касается Zuffa Boxing, то никаких официальных заявлений от Александра Усика или его команды относительно заинтересованности боксера в этом проекте не было. Даже наоборот – Сергей Лапин на своей странице в сети X официально опроверг любые слухи.

Друзья, в медиа обсуждают заявления о том, что Александр Усик якобы подписал соглашение с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас полагаться только на официальные сообщения от нашей команды,

– написал Лапин.

Что известно о дальнейшей карьере Усика?