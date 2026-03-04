24 Канал предлагает взглянуть, кто еще из известных боксеров менял перчатки на галстук – и чего им удалось достичь.
Кто из боксеров стал политическим деятелем?
Очевидно наиболее яркий пример для Украины – это бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко, который после завершения очень успешной спортивной карьеры создал политическую партию, стал народным депутатом, а затем был избран городским головой Киева, и вот уже 12 лет остается во главе украинской столицы. В свое время Кличко также считали реальным претендентом на пост президента Украины.
Виталий Кличко / фото Getty Images
Самый известный филиппинец – таким эпитетом награждают боксера Мэнни Пакьяо, который становился чемпионом мира аж в 8 весовых категориях, а всего на ринге провел 16 успешных титульных боев и участвовал в самом ожидаемом поединке в истории бокса, согласно оценке экспертов, – противостоянии с Флойдом Мейвезером.
Как пишет Википедия, в 2010 году Пакьяо решил выбрать политический путь и в течение шести лет был представителем Сарангани в парламенте, а затем избрался сенатором от консервативнох христианской партии.
В 2021 году Пакьяо объявил о намерении бороться за кресло главы государства, а на президентских выборах 2022 года уступил Бонгбонгу Маркосу.
Мэнни Пакьяо / фото Getty Images
Мексиканец Эрик Моралес также имеет немалый послужной список в мире бокса: по данным BoxRec, у него 52 победы на профи-ринге и титулы чемпиона мира в четырех весовых категориях. Моралес даже превзошел Пакьяо, выиграв 18 титульных поединков.
В 2018 году боксер решил, что его новое призвание – это работа в парламенте. Поэтому избрался в мексиканский Конгресс, где участвовал в работе депутатского комитета по вопросам спорта.
Эрик Моралес / фото IMAGO
Что Усик сказал о походе в политику?
- Ранее боксер отрицал намерение начать политическую карьеру, утверждая, что будет служить на благо своей страны другими методами.
- Но в интервью на ютуб-канале Андрея Беднякова Александр внезапно сказал, что после двух лет боксирования "поработает на государство", и "не собирается идти на что-то меньшее, чем президент".