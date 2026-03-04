24 Канал пропонує поглянути, хто ще з відомих боксерів змінював рукавички на краватку – і чого їм вдалося досягнути.

Хто з боксерів став політичним діячем?

Очевидно найбільш яскравий приклад для України – це колишній чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі Віталій Кличко, який після завершення дуже успішної спортивної кар'єри створив політичну партію, став народним депутатом, а згодом був обраний міським головою Києва, і ось вже 12 років залишається на чолі української столиці. Свого часу Кличка також вважали реальним претендентом на посаду президента України.



Віталій Кличко / фото Getty Images

Найвідоміший філіппінець – таким епітетом нагороджують боксера Менні Пак'яо, який ставав чемпіоном світу аж у 8 вагових категоріях, а загалом на ринзі провів 16 успішних титульних боїв і брав участь у найбільш очікуваному поєдинку в історії боксу, згідно з оцінкою експертів, – протистоянні із Флойдом Мейвезером.

Як пише Вікіпедія, у 2010 році Пак'яо вирішив обрати політичний шлях і упродовж шести років був представником Сарангані у парламенті, а згодом обрався сенатором від консервативної християнської партії.

У 2021 році Пак'яо оголосив про намір боротися за крісло глави держави, а на президентських виборах 2022 року поступився Бонгбонгу Маркосу.



Менні Пак'яо / фото Getty Images

Мексиканець Ерік Моралес також має чималий послужний список у світі боксу: за даними BoxRec, у нього 52 перемоги на профі-ринзі і титули чемпіона світу у чотирьох вагових категоріях. Моралес навіть перевершив Пак'яо, вигравши 18 титульних двобоїв.

У 2018 році боксер вирішив, що його нове покликання – це робота у парламенті. Тож обрався до мексиканського Конгресу, де брав участь у роботі депутатського комітету з питань спорту.



Ерік Моралес / фото IMAGO

