Оказалось, что причина кроется не в спортивной плоскости. Усику не хватало связи с аудиторией, который мог обеспечить хороший уровень знания английского языка, заявил Красюк в интервью ютуб-каналу Тайк Майсон.

Что сказал Красюк об Усике и английском?

Известный промоутер рассказал, что еще при подписании контракта с Усиком они договорились, что Александр овладеет английским языком. В конце концов он немного его выучил, может даже давать интервью, но не вышел на уровень свободного общения со своей аудиторией.

Красюк считает, что с достаточным знанием языка Усик имел бы гораздо больше контакта со своей фан-базой, и это бы повлияло на желание зрителей покупать просмотры его боев. Когда боксер начинал говорить на английском – это "был фан, это было привлекательно для носителей языка".

Промоутер также привел пример братьев Кличко, которые смогли стать своими для Германии, даже несмотря на сохранение украинского гражданства.

Это уникальный феномен. Их фактически натурализовало немецкое общество. Но благодаря чему? Благодаря тому, что они fluent German - они свободно говорили на немецком языке. И поэтому их приняло немецкое общество. Они стали, скажем так, родными немецкой фанбазе,

– объяснил Красюк.

Сколько просмотров боев удалось продать Усику?

Даже без знания английского Александр в целом демонстрирует неплохие показатели заинтересованности аудитории его поединками.

По словам Красюка, с Тайсоном Фьюри удалось продать более миллиона просмотров. С Даниэлем Дюбуа право посмотреть поединок купили около полумиллиона зрителей. Это "не американский масштаб, но британский, на уровне топ-5 в Британии".

Когда Усик выйдет на ринг следующий раз?