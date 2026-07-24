Усик официально объявил о проведении следующего большого вечера бокса

Промоутерская компания Александра Усика Usyk-17 Promotion определила дату и время проведения второго в этом году боксерского вечера. Он будет посвящен Дню независимости Украины.

Мероприятие состоится во Львове 22 августа. Организаторы планируют провести 12 профессиональных боев, подробности о которых будут объявлены позже, сообщает 24 Канал.

Что анонсировал Александр Усик

В инстаграме Usyk-17 Promotion объявили, что после мартовского вечера в Киеве Rising Stars возвращаются с новым, более громким и масштабным событием. Принимать его будет Львов – город, где в 2014 году Александр Усик в поединке с Даниэлем Брюером завоевал свой первый профессиональный титул – пояс временного интерконтинентального чемпиона WBO в крузервейте.

Турнир пройдет в честь Дня Независимости Украины, а в нем примут участие новые имена украинского бокса, которые выйдут на ринг против международных соперников. Помимо самого бокса, запланированы выступления топовых украинских артистов и звездных гостей, среди которых и сам бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик.

Что известно о следующем бою Усика

У украинца впереди заключительный бой его профессиональной карьеры после того, как он добровольно отказался от всех своих поясов в тяжелом весе.

Усик уже назвал место и приблизительную дату этого "последнего танца" – это будут Соединенные Штаты, вероятно, Нью-Йорк, а на ринг он выйдет в конце этого или в начале следующего года, ориентировочно в декабре.

Что касается соперника, то Усик остановился на рассмотрении двух кандидатур. Он либо "закроет супертяжелый вес", проведя поединок с последним большим представителем дивизиона, которого еще не победил, – Деонтеем Уайлдером. Либо же в третий раз встретится с "Жадным пузом", британцем Тайсоном Фьюри.