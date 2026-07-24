Захід відбудеться у Львові 22 серпня. Організатори планують 12 професійних боїв, які розкриють пізніше, пише 24 Канал.

Що анонсував Олександр Усик

В інстаграмі Usyk-17 Promotion оголосили, що після київського березневого вечора Rising Stars повертаються з новою, більш гучною і масштабною подією. Приймати її буде Львів – місто, де у 2014 році Олександр Усик у поєдинку з Даніелем Брюером здобув свій перший професійний титул, пояс тимчасового інтерконтинентального чемпіона WBO у крузервейті.

Турнір проведуть на честь Дня Незалежності України, а участь у ньому братимуть нові імена українського боксу, які вийдуть у ринг проти міжнародних суперників. Окрім власне боксу, будуть виступи топових українських артистів та зіркові гості, серед яких і сам колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик.

Що відомо про наступний бій Усика

Для українця попереду заключний бій його професійної кар'єри після того, як він добровільно відмовився від усіх своїх поясів у хевівейті.

Усик вже назвав місце та приблизну дату цього "останнього танцю" – це будуть Сполучені Штати, ймовірно, Нью-Йорк, а на ринг він вийде наприкінці цього або на початку наступного року, орієнтовно у грудні.

Що ж до суперника, то Усик зупинився на розгляді двох кандидатур. Він або "закриє хевівейт", провівши двобій з останнім великим представником дивізіону, якого ще не здолав – Деонтеєм Вайлдером. Або ж втретє зустрінеться із "Жадібним пузом", британцем Тайсоном Ф'юрі.