"Ты сумасшедший": Усик рассказал о воплощенной мечте, которая могла сорвать боксерскую карьеру
- Александр Усик снялся в фильме "Несокрушимый", где сыграл роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.
- Усик всегда мечтал стать актером, и его участие в съемках стало реализацией детской мечты, несмотря на скептицизм тренера.
Александр Усик снялся в фильме "Несокрушимый", который уже был в прокате в украинских кинотеатрах. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу рассказал, была ли съемка в кино одной из его мечтаний.
Александр Усик вспомнил, как еще в детские годы мечтал стать актером. Чемпион мира рассказал, что хотел когда-то пойти работать в кино или театр, передает 24 Канал со ссылкой на World Sports Summit.
Вот так Усик внезапно подловил на лжи одного из самых влиятельных людей в мире бокса
Усик хотел стать актером?
Такое стремление Усик даже имел, когда выиграл первый юниорский чемпионат Украины. Александр признался, что его тренер сказал ему идти учиться в спортивный университет. Зато Усик ответил, что хочет начать актерскую карьеру, на что наставник назвал его сумасшедшим.
Слушайте, кино для меня – это моя мечта. Когда я был молодым, я думал: да, когда вырасту, пойду работать в кино, театр. Так же, когда я выиграл первый юниорский чемпионат Украины. Мой тренер сказал мне: "Иди учись в спортивном университете". А я ответил: "Нет, пожалуйста, я актер". А он: "Нет, ты сумасшедший. Уходи". Но теперь это возможно, так, потому что мне помогли бокс и спорт. Я люблю кино. Я люблю бокс, спорт. Я люблю жизнь,
– вспомнил Усик.
Напомним, что Усик сыграл в этом фильме роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Вместе с ним участие в съемках ленты принимали Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Бас Руттен. Съемки продолжались с 21 мая по 22 июля 2024 года.
Как звезда Голливуда дрался с Усиком?
В интервью talkSPORT Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о спаррингах с украинским боксером. Режиссер ленты Бенни Саффди решил не использовать каскадеров, поэтому голливудскому актеру пришлось самостоятельно противостоять Усику.
"Скала" отметил, что внешность Александра является обманчивой. В ринге боксер превращается из весельчака в безжалостного бойца.
"Он может казаться простым и даже немного скромным. Но в ринге все меняется – ты чувствуешь его ноги, его стойку, его взрывную скорость. И когда мы начали спарринг, я понял: если хоть один из этих ударов пройдет, я поеду в больницу", – рассказывал Джонсон.
В каких лентах снимался Усик?
В каких еще лентах снимался Усик?
Александр дебютировал в киносфере со спортивной драмы "Правило боя", который вышел на экраны еще в 2017 году.
По данным KinoFilms.ua, Усик озвучивал одного из героев украинского анимационного фильма-фэнтези "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".
Недавно титулованный боксер снялся в документальном фильме "ВЫХОД" Дмитрия Комарова.