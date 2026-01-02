"Ты сумасшедший": Усик рассказал о воплощенной мечте, которая могла сорвать боксерскую карьеру

Александр Усик снялся в фильме "Несокрушимый", который уже был в прокате в украинских кинотеатрах. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу рассказал, была ли съемка в кино одной из его мечтаний.

Александр Усик вспомнил, как еще в детские годы мечтал стать актером. Чемпион мира рассказал, что хотел когда-то пойти работать в кино или театр, передает 24 Канал со ссылкой на World Sports Summit.

Вот так Усик внезапно подловил на лжи одного из самых влиятельных людей в мире бокса

Усик хотел стать актером?

Такое стремление Усик даже имел, когда выиграл первый юниорский чемпионат Украины. Александр признался, что его тренер сказал ему идти учиться в спортивный университет. Зато Усик ответил, что хочет начать актерскую карьеру, на что наставник назвал его сумасшедшим.

Слушайте, кино для меня – это моя мечта. Когда я был молодым, я думал: да, когда вырасту, пойду работать в кино, театр. Так же, когда я выиграл первый юниорский чемпионат Украины. Мой тренер сказал мне: "Иди учись в спортивном университете". А я ответил: "Нет, пожалуйста, я актер". А он: "Нет, ты сумасшедший. Уходи". Но теперь это возможно, так, потому что мне помогли бокс и спорт. Я люблю кино. Я люблю бокс, спорт. Я люблю жизнь,

– вспомнил Усик.

Напомним, что Усик сыграл в этом фильме роль украинского бойца ММА Игоря Вовчанчина. Вместе с ним участие в съемках ленты принимали Дуэйн Джонсон, Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Бас Руттен. Съемки продолжались с 21 мая по 22 июля 2024 года.

Как звезда Голливуда дрался с Усиком?

В интервью talkSPORT Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал о спаррингах с украинским боксером. Режиссер ленты Бенни Саффди решил не использовать каскадеров, поэтому голливудскому актеру пришлось самостоятельно противостоять Усику.

"Скала" отметил, что внешность Александра является обманчивой. В ринге боксер превращается из весельчака в безжалостного бойца.

"Он может казаться простым и даже немного скромным. Но в ринге все меняется – ты чувствуешь его ноги, его стойку, его взрывную скорость. И когда мы начали спарринг, я понял: если хоть один из этих ударов пройдет, я поеду в больницу", – рассказывал Джонсон.

В каких лентах снимался Усик?

В каких еще лентах снимался Усик?