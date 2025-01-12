Это принесло ему огромную популярность в мире. С украинцем постоянно хотят сфотографироваться не только фанаты, но и выдающиеся чемпионы и звезды шоубиза.

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Какое селфи хотел бы иметь Усик

Александр Усик рассказал, есть ли человек, с которым бы он сам очень хотел иметь совместное селфи. Украинский боксер щемяще признался, что да, но этого уже, к сожалению, не произойдет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Германа Каландаришвили.

"У меня много есть селфи, но вот так вот, чтобы сразу сказать, с кем бы я хотел сделать свое селфи... Я бы хотел сделать селфи со своим отцом, когда он еще был со мной, чтобы я напоминал себе.

Но у меня очень мало его фотографий. У меня телефона тогда не было подходящего, чтобы это была крутая фотка, но некоторые мои маленькие фотки есть, там где я вижу. Но хотелось бы иметь селфи и понаблюдать за его глазами", – сказал Усик.

С кем Усик хотел бы иметь селфи: смотрите видео

Справка. Отец Александра Усика умер в 2012 году через месяц после победы сына на Олимпиаде. Украинский боксер посвятил ему свой первый триумф над Тайсоном Фьюри.

Отметим, что накануне состоялась церемония The Ring Awards 2024. Обладатель поясов WBA, WBC и WBO Александр Усик был признан лучшим боксером года.