Будет отморожен, – Усик рассказал о своей коммуникации с людьми

Украинский боксер Александр Усик рассказал об особенностях своего общения с людьми. Он отметил, что обычно является добрым.

В последних двух боях Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри. В обоих противостояниях судьи отдали предпочтение украинскому боксеру.

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Усик об общении с людьми

Боксер отметил, что на самом деле открыт к людям и любит с ними общаться, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Мне это нравится, слушать людей, но если я вижу, что какой-то человек пытается использовать меня, то он будет "отмороженным",

– сказал Усик.

Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.

Недавно WBO обязала украинца провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером.