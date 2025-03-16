Будет отморожен, – Усик рассказал о своей коммуникации с людьми
- Александр Усик рассказал о своем общении с людьми, подчеркнув, что он открыт, но может "отморозить" людей, которые пытаются его использовать.
- После побед над Тайсоном Фьюри, Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа, а также должен провести спарринг с Джозефом Паркером, согласно требованию WBO.
Украинский боксер Александр Усик рассказал об особенностях своего общения с людьми. Он отметил, что обычно является добрым.
В последних двух боях Александр Усик одержал победу над Тайсоном Фьюри. В обоих противостояниях судьи отдали предпочтение украинскому боксеру.
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Усик об общении с людьми
Боксер отметил, что на самом деле открыт к людям и любит с ними общаться, пишет 24 канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Мне это нравится, слушать людей, но если я вижу, что какой-то человек пытается использовать меня, то он будет "отмороженным",
– сказал Усик.
Отметим, что после реванша с Тайсоном Фьюри, Александр Усик согласился на второй бой с Даниэлем Дюбуа. Однако пока еще ведутся переговоры о вероятности проведения противостояния.
Недавно WBO обязала украинца провести обязательный спарринг с Джозефом Паркером.