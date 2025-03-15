Усик должен в течение 30 дней договориться с Джозефом Паркером о проведении боя, иначе он потеряет титул. В команде Даниэля Дюбуа отреагировали на решение WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на The Ring.

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Как отреагировал Уоррен

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, прокомментировал решение Всемирной боксерской организации относительно Александра Усика. Спортивный функционер также затронул тему боя между Королем хевивейта и "Динамитом".

Реванш Усик – Дюбуа? Посмотрим, что произойдет. В этой ситуации задействовано много компонентов, которые находятся в движении. Но могу сказать одно – Джозеф Паркер сейчас в отличной позиции. Это 100 процентов,

– сказал Уоррен.

Отметим, что Александр Усик может отказаться от титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO. Тогда украинец подерется с Даниэлем Дюбуа только за три пояса – WBC, WBA и IFB.

Также есть вариант, что Джозеф Паркер согласится драться с победителем реванша Усик – Дюбуа. В таком случае Александр встретится с Даниэлем в битве за звание абсолютного чемпиона мира.