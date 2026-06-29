Споры среди поклонников бокса о том, кто из украинцев величайший — Александр Усик или Владимир Кличко — будут продолжаться вечно. 24 Канал предлагает рассмотреть исключительно статистические данные.

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Смог ли Усик побить рекорд по продолжительности чемпионства?

В супертяжелом весе Александр владел титулами с сентября 2021 года — именно тогда состоялся его бой в роли претендента против Энтони Джошуа, в котором украинец отобрал у британца пояса IBF, IBO и WBO.

Таким образом, Усик был чемпионом примерно 4 года и 9 месяцев. По этому показателю он вошёл лишь в топ-10 супертяжёлого дивизиона.

Рекордсменом здесь является Джо Луис, который был лучшим на планете в супертяжелом весе непрерывно более 11 лет и 8 месяцев. Правда, это было в далеком прошлом, в 30–40-е годы прошлого века.

Владимир Кличко занимает почетное второе место: он был чемпионом подряд 9 лет и 7 месяцев.

Но если считать общий срок чемпионства, независимо от того, прерывался он или нет, то Владимир Кличко — абсолютный рекордсмен. Он владел поясами в общей сложности 12 лет, чего не удавалось ни одному другому тяжеловесу.

Какие рекорды принадлежат Усику?

Пусть даже побить рекорд Кличко и Луиса Усику не удалось, у него есть и собственные достижения, на которые приходится равняться всем остальным.

Например, он быстрее всех стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте — для этого ему понадобилось всего 15 боев.

К тому же, он первый в истории абсолютный чемпион в супертяжелом весе в эпоху четырёх поясов — предыдущие обладатели этого титула должны были выиграть на один пояс меньше.