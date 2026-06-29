Чемпионская карьера Усика подошла к концу: смог ли украинец побить рекорды Кличко и Луиса
Александр Усик впервые за много лет не имеет статуса чемпиона мира по боксу. Украинец не потерпел ни одного поражения на ринге и непрерывно удерживал за собой как минимум три пояса в супертяжелом весе с момента их первого завоевания.
Споры среди поклонников бокса о том, кто из украинцев величайший — Александр Усик или Владимир Кличко — будут продолжаться вечно. 24 Канал предлагает рассмотреть исключительно статистические данные.
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Смог ли Усик побить рекорд по продолжительности чемпионства?
В супертяжелом весе Александр владел титулами с сентября 2021 года — именно тогда состоялся его бой в роли претендента против Энтони Джошуа, в котором украинец отобрал у британца пояса IBF, IBO и WBO.
Таким образом, Усик был чемпионом примерно 4 года и 9 месяцев. По этому показателю он вошёл лишь в топ-10 супертяжёлого дивизиона.
Рекордсменом здесь является Джо Луис, который был лучшим на планете в супертяжелом весе непрерывно более 11 лет и 8 месяцев. Правда, это было в далеком прошлом, в 30–40-е годы прошлого века.
Владимир Кличко занимает почетное второе место: он был чемпионом подряд 9 лет и 7 месяцев.
Но если считать общий срок чемпионства, независимо от того, прерывался он или нет, то Владимир Кличко — абсолютный рекордсмен. Он владел поясами в общей сложности 12 лет, чего не удавалось ни одному другому тяжеловесу.
Какие рекорды принадлежат Усику?
Пусть даже побить рекорд Кличко и Луиса Усику не удалось, у него есть и собственные достижения, на которые приходится равняться всем остальным.
Например, он быстрее всех стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте — для этого ему понадобилось всего 15 боев.
К тому же, он первый в истории абсолютный чемпион в супертяжелом весе в эпоху четырёх поясов — предыдущие обладатели этого титула должны были выиграть на один пояс меньше.