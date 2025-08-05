Александр Усик известен своей большой любовью к собственной семье. Абсолютный чемпион мира имеет очаровательную жену Екатерину и четырех детей Кирилла, Михаила, Елизавету и Марию.

Усик недавно в своем тиктоке опубликовал милое видео с самой младшей дочкой Марией. Украинский боксер растрогал сердца фанатов трогательными кадрами, информирует 24 канал.

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Усик с дочерью Марией

На видео Александр Усик провожал Марию, которая уже сидела в машине. Украинский боксер забросал свою дочь воздушными поцелуями, а потом в порыве эмоций обнял и полностью расцеловал ее.

На прощание абсолютный чемпион мира спел песню Марии. Видно, что Александр Усик очень любит свою младшую дочь и ему было трудно отпускать ее.

Усик спел для своей дочери Марии: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик 19 июля 2025 года дрался в реванше против Даниэля Дюбуа. Украинский боксер одолел британца, отправив его в нокаут в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали, что Александр Усик встретился с Владимиром Зеленским после реванша против Даниэля Дюбуа. Абсолютный чемпион мира и президент Украины обсудили важные вещи.