Кинолента является биографической спортивной драмой о Марке Керре – американского бойца ММА. Уже появился трейлер фильма от студии А24, который собрал более 1 миллиона, просмотров за сутки сообщает 24 канал.

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Когда выйдет фильм с Усиком?

Главным сюжетом фильма "Разгромная машина" является история бывшего мастера смешанных боевых искусств Марка Керра. Лента покажет подъем спортсмена и его падение "на фоне зависимости от опиоидов".

Роль Керра в фильме сыграет известный актер Дуэйн Джонсон. Главным соперником бойца ММА в ленте станет украинец Игорь Вовчанчин, с которым американец встречался в 1999 и 2000 году, проиграв оба поединка решением судей.

В фильме "Разгромная машина" роль украинского бойца исполнит абсолютный чемпион мира Александр Усик. Премьера киноленты с участием нашего боксера запланирована на 3 октября 2025 года.

Трейлер фильма "Разгромная машина":

Кроме Дуэйна Джонсона и Александра Усик в фильме снимались Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Бас Руттен. Съемки "Разгромной машины" продолжались с 21 мая по 22 июля 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что Снупп Догг оригинально поздравил Александра Усика с победой над Даниэлем Дюбуа.