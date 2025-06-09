"Это уже слишком": Усик эмоционально обратился к Трампу, предложив пожить у себя дома

Дональд Трамп едва ли не ежедневно делает позорные заявления, относительно российско-украинской войны. Он отказывается называть Россию агрессором и часто выдает гневные спичи в адрес нашей страны.

На такое поведение президента США эмоционально отреагировал Александр Усик, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC Sport. Украинский спортсмен обратился с предложением к эпатажному политику.

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Усик обратился к Трампу

Он пригласил Дональда Трампа пожить в его доме. По мнению чемпиона мира по боксу, это лучше даст понять главе США, как на самом деле выглядит война, которую Россия ведет против Украины.

"Я советую американскому президенту Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Всего лишь неделю. Я дам ему свой дом. Поживите, пожалуйста, в Украине и посмотрите, что происходит каждую ночь. А каждую ночь над моим домом летят дроны и ракеты. Каждую ночь. Этому должен быть положен конец!

Не знаю, поймет ли все президент США. Может поймет, может, нет. Но факт в том, что украинцы продолжают гибнуть. Не только военные, но и дети, женщины, пожилые люди. С этим трудно смириться. Это моя страна, и мне болит сердце за нее", – сказал Усик.

К слову. Сейчас Александр Усик готовится к бою за абсолют в хевивейте. Он состоится 19 июля в Лондоне, а соперником украинца будет Даниэль Дюбуа, которого обладатель поясов WBA, WBC и WBO уже побеждал в 2023 году.

Напомним, что в конце весны Александр Усик обратился к школьникам с важным месседжем. Он касался российско-украинской войны.