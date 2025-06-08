Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA Фабиан Уордли поделился впечатлениями от своей победы. Он оценил бой против Джастиса Хуни и результат поединка, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Как Уордли оценил победу

Боксер сравнил себя с Усиком и сказал, что не хочет быть таким как украинский боксер.

Я не претендую и не собираюсь быть таким, как Усик. Я имею свои навыки и знаю как выигрывать бои. Иногда нужно просто найти способ – сегодня мне это удалось,

– сказал Фабиан Уордли.

Справка. Александр Усик 19 июля встретится с Даниэлем Дюбуа в реванше на лондонском "Уэмбли".

Отметим, что, одержав победу Уордли стал временным чемпионом мира по версии WBA в хевивейте. Британец сможет претендовать на полноценный пояс, которым владеет Усик.