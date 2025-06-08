Тимчасовий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBA Фабіан Вордлі поділився враженнями від своєї перемоги. Він оцінив бій проти Джастіса Хуні та результат поєдинку, пише 24 канал з посиланням на Boxing Scene.

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Як Вордлі оцінив перемогу

Боксер порівняв себе з Усиком і сказав, що не хоче бути таким як український боксер.

Я не претендую та не збираюсь бути таким, як Усик. Я маю свої навички та знаю як вигравати бої. Іноді потрібно просто знайти спосіб – сьогодні мені це вдалось,

– сказав Фабіан Вордлі.

Довідка. Олександр Усик 19 липня зустрінеться з Даніелем Дюбуа в реванші на лондонському "Вемблі".

Відзначимо, що, здобувши перемогу Вордлі став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBA у хевівейті. Британець зможе претендувати на повноцінний пояс, яким володіє Усик.