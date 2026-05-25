Таинственные цифры на шортах Усика: что означает надпись "41:10", с которой он победил Верховена

Александр Усик одержал свою 25-ю победу на профессиональном ринге, победив нидерландского кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в конце 11-го раунда. Бой состоялся в субботу, 23 мая, в Египте вблизи пирамид Гизы.

Украинский чемпион появился на этот поединок в образе легионера, однако больше всего внимания болельщиков привлекла другая деталь. Во время боя на шортах боксера заметили загадочную надпись "41 10", значение которой объяснит 24 Канал.

Что означают цифры "41 10" на шортах Усика?

Поклонники быстро расшифровали скрытый смысл цифр. Это прямая отсылка к одному из самых известных библейских отрывков – Книги пророка Исайи, глава 41, стих 10. Строки этого стиха посвящены силе и вере в сложные времена: "Не бойся, ибо Я с тобой; не тревожься, ибо Я Бог твой. Я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды Моей".

Такой религиозный символ является вполне логичным для спортсмена. Усик никогда не скрывал важности веры в своей жизни. Молитвы, библейские цитаты и христианская символика уже давно стали неотъемлемой частью образа боксера как на ринге, так и вне его.

Как завершился поединок Усика против Верховена?

Верховен, для которого этот поединок стал лишь вторым в профессиональном боксе, сумел удивить весь мир. Он эффективно пользовался своим преимуществом в росте и размахе рук, действовал агрессивно, постоянно шел вперед и заставлял Усика работать под давлением. До чемпионских раундов украинец выглядел истощенным и не демонстрировал привычной для себя формы. После десяти раундов двое судей имели ничью (95 – 95), тогда как третий отдавал небольшое преимущество Верховену (96 – 94). По статистике ударов голландец также опережал соперника.

В 11-м раунде Усик включил свой фирменный боксерский интеллект. Мощным апперкотом он отправил Верховена в тяжелый нокдаун. Хотя тот сумел подняться, украинский боксер сразу продолжил атаку. За секунду до завершения раунда рефери Марк Лайсон решил остановить бой, зафиксировав победу техническим нокаутом.