Усик в очередной раз защитил звание чемпиона мира и лидера дивизиона, но имел немало проблем против нидерландского визави. В комментарии для 24 Канала Владислав Сиренко рассказал, как он увидел этот бой.

Какие эмоции у Сиренко вызвал бой Усик – Верховен?

Украинский спортсмен отдал должное Рико. По словам Сиренко, он своей судейской записки не писал, но оппонент Усика в бою за титулы WBC, WBA и IBF вызвал у него удивление.

Я максимально поражен. Не ожидал такого, не то что бокса от Верховена, а того насколько он вынослив и опасен вследствие своей нестандартной, далеко не боксерской техники.

У него вчера было очень много непонятных, нестандартных движений.

Осознаю, как трудно было Александру адаптироваться к этому стилю и попытаться навязать свою борьбу, Верховен работал 10 раундов в очень высоком темпе. При его габаритах – сильно поражает,

– проанализировал боец.

Эксперт добавил, ожидает более легкой работы для Александра Усика во время гипотетического реванша. Сиренко объяснил, что может измениться во втором бою.

Думаю, что скорее всего Александру в реванше будет легче, потому что он провел 11 раундов с этим соперником, проанализировал много его нестандартных движений. Поэтому в будущем Усику будет проще их сканировать и адаптироваться под то, чтобы навязать свой стиль и нанести больше точных ударов.

Я, возможно, советовал бы больше работать по туловищу,

– сказал Сиренко.

Коллега Александра Усика по супертяжелому весу отметил, что он соглашается с мнениями, что на этот раз чемпион мира был тяжелее на ногах, чем обычно. Но находит этому логическое объяснение.

Перед поединком он показал самый большой за все время вес. По собственному опыту могу сказать, что даже несколько килограммов дополнительного веса очень сильно влияют на активность и футворк. Поэтому очевидно, что Александр был медленнее, чем обычно,

– отметил Владислав.

Согласился ли Сиренко с остановкой в бою Усик – Верховен?

Отдельной темой для дискуссий стало финальное решение судьи в ринге Марка Лайсона, который остановил противостояние на последней секунде 11 раунда.

Мы должны осознавать, что то, что видим в телетрансляции с десятка профессиональных камер – одна картина. Рефери, который работает в моменте, видит совсем другую картинку. В прошедшем времени можно говорить, что что-то было рано или не рано. Но рефери – очень сложная работа. Рано остановил? Плохой. Поздно? Еще хуже,

– отметил боец.

Владислав Сиренко добавил, что имеет определенные сомнения, что верности действий Лайсона, но оставляет право на принятие решения за тем, кто несет за него ответственность.

Лично я не могу сказать, что это было неправильное решение, но потом в повторах видно – Верховен был не настолько поврежден. Это двоякое решение судьи, 50 на 50. Но оно полностью его и рефери имел на него право. Наверное, лучше, когда не доводят до самой грани.

Здоровье и жизнь спортсменов должно быть приоритетом. Никто не знает, возможно, даже один дополнительный удар мог стоить бойцу большого количества здоровья. Поэтому я больше положительно отношусь к такому решению,

– сказал собеседник.

Спикер заявил, что и в его карьере случаются ошибки судей. Сиренко вспомнил, как в октябре 2019 года сложился его победный бой против итальянца Ивана Ди Берардино, который завершился по итогам первого раунда.

У меня была ситуация, когда я попал в соперника, добивал и возможно, что хронометрист прозевал момент, засмотрелся куда-то. У меня раунд длился на 20-30 секунд дольше и я добил соперника. Это было уже у профи, в Германии.

Не думаю, что это было намеренно, просто вот такая ошибка. Влияет также и то, что во время боя рефери очень сфокусирован на бойцах. Он мог просто не услышать десятисекундный отсчет времени до конца раунда, гонг – тоже. Человеческий фактор никогда не надо вычеркивать,

– рассказал боксер.

Владислав добавил, что дальше хотел бы увидеть противостояние Усика не против Верховена.

Хотел бы бой с Кабаелом, потому что это два топовых боксера. При всем уважении к Верховена, но его стиль был совсем не боксерский. Понимаю, почему Александр имел так много проблем, – сказал Владислав.

Напомним, что Рико Верховен подал апелляцию на результат боя против Усика. Голландец остался недовольным остановкой поединка и решил попробовать побороться в юридической плоскости.

Что говорили после боя в боксерском мире?

Многие известные личности остались недовольны после вечера бокса в Гизе. Многие критикуют решение рефери.

Еще во время пребывания в ринге украинский чемпион получил сразу два вызова: от Верховена и реванш и от временного чемпиона WBC Агита Кабаела. Оба предложения были приняты Усиком.