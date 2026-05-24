Усик вчергове захистив звання чемпіона світу та лідера дивізіону, але мав чимало проблем проти нідерландського візаві. У коментарі для 24 Каналу Владислав Сіренко розповів, як він побачив цей бій.

Які емоції у Сіренка викликав бій Усик – Верховен?

Український спортсмен віддав належне Ріко. За словами Сіренка, він своєї суддівської записки не писав, але опонент Усика у бою за титули WBC, WBA та IBF викликав у нього здивування.

Я максимально вражений. Не очікував такого, не те що боксу від Верховена, а того наскільки він витривалий та небезпечний у наслідок своєї нестандартної, далеко не боксерської техніки.

У нього вчора було дуже багато незрозумілих, нестандартних рухів.

Усвідомлюю, як важко було Олександру адаптуватись до цього стилю і спробувати нав’язати свою боротьбу, Верховен працював 10 раундів у дуже високому темпі. При його габаритах – сильно вражає,

– проаналізував боєць.

Експерт додав, очікує легшої роботи для Олександра Усика під час гіпотетичного реваншу. Сіренко пояснив, що може змінитись у другому бою.

Гадаю, що швидше за все Олександру у реванші буде легше, бо він провів 11 раундів з цим суперником, проаналізував багато його нестандартних рухів. Тому у майбутньому Усику буде простіше їх сканувати та адаптуватись під те, щоб нав’язати свій стиль і нанести більше точних ударів.

Я, можливо, радив би більше працювати по тулубу,

– сказав Сіренко.

Колега Олександра Усика по надважкій вазі зазначив, що він погоджується думками, що цього разу чемпіон світу був важчим на ногах, ніж зазвичай. Але знаходить цьому логічне пояснення.

Перед поєдинком він показав найбільшу за увесь час вагу. З власного досвіду можу сказати, що навіть декілька кілограмів додаткової ваги дуже сильно впливають на активність і футворк. Тож очевидно, що Олександр був повільнішим, ніж зазвичай,

– зазначив Владислав.

Чи погодився Сіренко із зупинкою у бою Усик – Верховен?

Окремою темою для дискусій стало фінальне рішення судді у рингу Марка Лайсона, який зупинив протистояння на останній секунді 11 раунду.

Ми маємо усвідомлювати, що те, що бачимо у телетрансляції з десятка професійних камер – одна картина. Рефері, який працює у моменті, бачить зовсім іншу картинку. У минулому часі можна говорити, що щось було рано чи не рано. Але рефері – дуже складна робота. Рано зупинив? Поганий. Пізно? Ще гірший,

– зазначив боєць.

Владислав Сіренко додав, що має певні сумніви, що вірності дій Лайсона, але залишає право на ухвалення рішення за тим, хто несе за нього відповідальність.

Особисто я не можу сказати, що це було неправильне рішення, але потім у повторах видно – Верховен був не настільки пошкоджений. Це двояке рішення судді, 50 на 50. Але воно повністю його і рефері мав на нього право. Напевно, краще, коли не доводять до самої межі.

Здоров’я і життя спортсменів має бути пріоритетом. Ніхто не знає, можливо, навіть один додатковий удар міг коштувати бійцю великої кількості здоров’я. Тому я більше позитивно ставлюсь до такого рішення,

– сказав співрозмовник.

Спікер заявив, що й у його кар’єрі трапляються помилки суддів. Сіренко пригадав, як у жовтні 2019 року склався його переможний бій проти італійця Івана Ді Берардіно, який завершився за підсумками першого раунду.

У мене була ситуація, коли я влучив у суперника, добивав і можливо, що хронометрист прогавив момент, задивився кудись. У мене раунд тривав на 20-30 секунд довше і я добив суперника. Це було вже у профі, в Німеччині.

Не думаю, що це було навмисно, просто ось така помилка. Впливає також і те, що під час бою рефері дуже сфокусований на бійцях. Він міг просто не почути десятисекундний відлік часу до кінця раунду, гонг – теж. Людський фактор ніколи не треба викреслювати,

– розповів боксер.

Владислав додав, що далі хотів би побачити протистояння Усика не проти Верховена.

Хотів би бій з Кабаєлом, бо це два топові боксери. При всій повазі до Верховена, але ж його стиль був зовсім не боксерський. Розумію, чому Олександр мав так багато проблем, – сказав Владислав.

Нагадаємо, що Ріко Верховен подав апеляцію на результат бою проти Усика. Нідерландець залишився незадоволеним зупинкою поєдинку і вирішив спробувати поборотись в юридичній площині.

Що говорили після бою у боксерському світі?

Багато відомих осіб залишились невдоволеними після вечора боксу у Гізі. Чимало людей критикують рішення рефері.

Ще під час перебування у рингу український чемпіон отримав одразу два виклики: від Верховена та реванш та від тимчасового чемпіона WBC Агіта Кабаєла. Обидві пропозиції були прийняті Усиком.