Когда следующий бой Усика: кто соперник и дата поединка

Александр Усик защитил свой титул чемпиона мира WBC в поединке "Слава в Гизе" против Короля кикбоксинга Рико Верховена. Теперь весь боксерский мир замер в ожидании того, какой бой станет для украинского супертяжа следующим.

Сам Александр неоднократно говорил, что до завершения профессиональной карьеры после Верховена осталось два поединка. 24 Канал рассказывает все, что известно о предстоящем бое Усика.

Когда следующий раз Усик выйдет на ринг?

Главный человек в современном боксе, глава управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх убеждает, что на следующий 2027-й год готовит для Александра Усика грандиозный бой в Стамбуле возле легендарного религиозного сооружения Айя-София. Очевидно, промоутеру понравилось, как состоялся бой украинца с Рико Верховеном на фоне другой выдающейся архитектурной достопримечательности – египетских пирамид.

В то же время сложно представить, что у боксерских организаций, поясами которых владеет Александр, хватит терпения ждать защиты вплоть до следующего года. Поэтому вполне возможно, что Турки указывал не на следующий поединок Усика, а на тот, который должен стать его прощанием с профессиональным спортом.

Кто станет следующим соперником Александра Усика?

Сам Турки Аль-Шейх, по слухам, остался недовольным досрочной победой украинца над Рико Верховеном и стремится, чтобы голландец провел с Усиком реванш – но в этом явно не заинтересована команда чемпиона.

Очень активно напоминает о себе немец Агит Кабаэл, который является обязательным претендентом по версии WBC. Он хочет драться в Германии, что не очень хорошо вяжется с желанием Турки увидеть Усика на турецкой земле.

В то же время Александр несколько раз подчеркивал, что после Верховена будет стремиться к бою с чемпионом WBO, чтобы снова, уже в третий раз, стать абсолютным чемпионом мира. Но поясом сейчас владеет Даниэль Дюбуа, которого Усик уже дважды победил досрочно. Трилогия с британцем, который оказался самым слабым соперником для Александра среди своих соотечественников, не слишком захватывает болельщиков и экспертов.

В конце концов существует вариант, что Усик пересмотрит свои планы и решит завершить карьеру уже в следующем бою со своим любимым оппонентом – Тайсоном Фьюри. Эти двое никогда не устают играть друг с другом в ментальные игры, постоянно через соцсети намекая на то, что трилогия будет.