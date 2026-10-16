Усика нокаутировали: известный тренер сделал громкое заявление

Бывший чемпион мира Тони Белью поспорил с тренером Доном Чарльзом по поводу поражений Даниэля Дюбуа. Тренер заявил, что британский боксер якобы уже нокаутировал Александра Усика.

Спор возник во время обсуждения психологической стойкости Дюбуа и его способности продолжать бой после тяжелых ударов. Белью усомнился в том, что британцу удастся навсегда избавиться от склонности останавливаться на определенном пределе, тогда как Чарльз убежден в возможностях своего подопечного, сообщает YouTube-канал Fight Your Corner.

Белью объяснил, почему Дюбуа может снова сдаться

Тони Белью привел пример бывшего чемпиона мира Пола Малиньяджи, который после боя с Мигелем Котто получил перелом правой скуловой кости, но выдержал все 12 раундов. По мнению британца, физические повреждения не всегда определяют, способен ли боксер продолжать поединок.

Чарльз ответил, что Малиньяджи продолжал драться, однако Белью подчеркнул: он не любит называть поведение Дюбуа в сложных ситуациях словом "сдался".

В то же время экс-чемпион считает, что у каждого бойца есть свой психологический предел, после достижения которого он может прекратить борьбу. По его убеждению, если спортсмен хотя бы раз решил, что с него достаточно, то в будущем такая ситуация может повториться.

Чарльз с этим не согласился. Он заявил, что Дюбуа уже доказал способность подниматься, продолжать бой и побеждать.

Тренер Дюбуа заявил, что Усик уже побывал в нокауте

В ходе дискуссии Белью предположил, что Дюбуа мог бы снова встретиться с Усиком и даже нокаутировать украинского чемпиона. В ответ Чарльз заявил, что его подопечный якобы уже сделал это в первом поединке.

Белью категорически отверг такое утверждение, подчеркнув, что не считает, что Дюбуа нокаутировал Усика. В итоге собеседники решили остаться при своих мнениях.

Напомним, Александр Усик дважды побеждал Даниэля Дюбуа. В августе 2023 года украинец нокаутировал британца в девятом раунде, а в июле 2025-го завершил реванш досрочной победой в пятом раунде.

Недавно у другого боксера, которого побеждал Александр Усик, британца Джо Джойса диагностировали нейроотличие.