Суперечка виникла під час обговорення психологічної стійкості Дюбуа та його здатності продовжувати бій після важких ударів. Белью засумнівався в тому, що британцю вдасться назавжди позбутися схильності зупинятися на певній межі, тоді як Чарльз переконаний у можливостях свого підопічного, повідомляє ютуб-канал Fight Your Corner.

Белью пояснив, чому Дюбуа може знову здатися

Тоні Белью навів приклад колишнього чемпіона світу Пола Маліньяджі, який після бою з Мігелем Котто отримав перелом правої виличної кістки, але витримав усі 12 раундів. На думку британця, фізичні ушкодження не завжди визначають, чи здатен боксер продовжувати поєдинок.

Чарльз відповів, що Маліньяджі продовжував битися, однак Белью наголосив: він не любить називати поведінку Дюбуа у складних ситуаціях словом "здався".

Водночас ексчемпіон вважає, що кожен боєць має власну психологічну межу, після досягнення якої може припинити боротьбу. На його переконання, якщо спортсмен хоча б раз вирішив, що з нього досить, то в майбутньому така ситуація може повторитися.

Чарльз із цим не погодився. Він заявив, що Дюбуа вже довів здатність підніматися, продовжувати бій і перемагати.

Тренер Дюбуа заявив, що Усик уже побував у нокауті

Під час дискусії Белью припустив, що Дюбуа міг би знову зустрітися з Усиком і навіть нокаутувати українського чемпіона. У відповідь Чарльз заявив, що його підопічний нібито вже зробив це в першому поєдинку.

Белью категорично відкинув таке твердження, наголосивши, що не вважає, ніби Дюбуа нокаутував Усика. Зрештою співрозмовники вирішили залишитися кожен при своїй думці.

Нагадаємо, Олександр Усик двічі перемагав Даніеля Дюбуа. У серпні 2023 року українець нокаутував британця в дев'ятому раунді, а в липні 2025-го завершив реванш достроковою перемогою в п'ятому раунді.

Нещодавно у іншого боксера, якого перемагав Олександр Усик, британця Джо Джойса діагностували нейровідмінність.