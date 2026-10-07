Джо Джойс свого часу перетинався з Олександром Усиком ще до переходу обох боксерів у професіонали. Тепер 40-річний британець вирішив публічно розповісти про особливості роботи свого мозку та багаторічний досвід нерозуміння з боку оточення, повідомляє ютуб-канал Daily Mail Boxing.

Джойс дізнався про нейровідмінність лише у дорослому віці

За словами британця, перші підозри щодо його особливостей виникли ще в дитинстві. У школі припускали, що Джойс може мати дислексію або іншу особливість, однак офіційного діагнозу він тоді не отримав.

Я досягав успіхів у мистецтві та спорті. А от деякі інші предмети, як-от англійська мова, давалися мені важко,

– розповів боксер.

Джойс зазначив, що читати він умів і робив це у вільний час, однак у школі його перевели до групи передостаннього рівня. Тепер спортсмен вважає, що за наявності діагнозу та відповідних інструментів міг би значно легше долати труднощі.

Тепер я розумію, що проживав життя у "складному режимі", адже міг би отримати діагноз і відповідні інструменти, які могли б мені допомогти ще тоді,

– сказав Джойс.

Боксера називають "тугодумом"

Боксер вирішив говорити про діагноз не лише для того, щоб поділитися особистою історією. Джойс зізнався, що його неабияк дратують коментарі про нібито хронічну травматичну енцефалопатію та заклики завершити кар'єру.

Мені вже набридли ці коментарі від людей в індустрії та в соцмережах. Кажуть, що в мене хронічна травматична енцефалопатія, що я тугодум і мені час іти на пенсію,

– заявив Джойс.

Він наголосив, що подібні слова особливо болісні з огляду на встановлений діагноз, який, за його словами, допомагає пояснити особливості роботи його мозку.

Джойс також провів паралель зі шкільними роками: "Люди не змінюються: мене й досі називають тугодумом".

Нагадаємо, Джойс зустрічався з Усиком у рамках WSB 1 березня 2013 року. Олександр, який тоді виступав за "Українських отаманів", переміг британця одностайним рішенням суддів.

У професійному боксі Джойс неодноразово викликав Усика на реванш, проте їхній бій так і не відбувся. Попередній поєдинок британець провів у липні 2026 року в Москві, де програв росіянину Артему Суслєнкову технічним нокаутом у 11-му раунді.

Нещодавно Олександр Усик розповів про свій дивний ритуал після відвідування церкви.