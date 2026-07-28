Показал на сердце и голову: как Усик одной фразой изменил отношение Трампа к Украине

Встреча Дональда Трампа и Александра Усика в Белом доме состоялась в прошлом месяце. Разговор вышел далеко за пределы бокса и затронул войну, украинцев и личную историю чемпиона.

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп задал Александру Усику неожиданный вопрос об украинцах и россиянах. Ответ бывшего абсолютного чемпиона мира, по данным The Wall Street Journal , стал одним из моментов, повлиявших на отношение президента США к Украине.

Трамп поинтересовался разницей между украинцами и россиянами

По информации источника, именно эта встреча стала одним из факторов, помогших Дональду Трампу лучше понять Украину и сформировать более позитивное отношение к ней.

Издание отмечает, что собеседники быстро нашли общую тему для разговора – увлечение легендарным боксером Мухаммедом Али. Любопытно, что Усик и Али родились в один день. Украинский чемпион подарил американскому президенту подписанную боксерскую перчатку и подчеркнул, что украинцы являются народом борцов и победителей.

Во время беседы Трамп задал боксеру неожиданный вопрос: чем украинцы отличаются от россиян. В ответ Усик указал на свою голову, а затем – на сердце, объяснив, что именно в этом заключается главная разница.

Усик рассказал Трампу о войне и своей семье

Александр Усик также поделился личными переживаниями, связанными с полномасштабной войной. На ломаном английском языке он рассказал, что его семья скрывалась от российских обстрелов в Киеве.

Журналисты отмечают, что эта история произвела впечатление на президента США. Именно сочетание личного разговора, символического подарка и откровенных слов украинского чемпиона стало одним из факторов, повлиявших на изменение восприятия Украины Дональдом Трампом.

Напомним, Александр Усик ранее рассказал детали встречи с Трампом . Украинец отметил, что общался с президентом США о боксе и бойцах 1960 – 1970 годов, а также о сегодняшнем поколении.