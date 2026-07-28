Під час зустрічі в Білому домі Дональд Трамп поставив Олександру Усику несподіване запитання про українців і росіян. Відповідь колишнього абсолютного чемпіона світу, за даними The Wall Street Journal, стала одним із моментів, що вплинув на ставлення президента США до України.

Трамп поцікавився різницею між українцями та росіянами

За інформацією джерела, саме ця зустріч стала одним із чинників, які допомогли Дональду Трампу краще зрозуміти Україну та сформувати більш позитивне ставлення до неї.

Видання зазначає, що співрозмовники швидко знайшли спільну тему для розмови – захоплення легендарним боксером Мухаммедом Алі. Цікаво, що Усик і Алі народилися в один день. Український чемпіон подарував американському президенту підписану боксерську рукавичку та наголосив, що українці є народом борців і переможців.

Під час бесіди Трамп поставив боксеру несподіване запитання: чим українці відрізняються від росіян. У відповідь Усик показав на свою голову, а потім – на серце, пояснивши, що саме в цьому полягає головна різниця.

Усик розповів Трампу про війну та свою родину

Олександр Усик також поділився особистими переживаннями, пов'язаними з повномасштабною війною. Ламаною англійською мовою він розповів, що його родина переховувалася від російських обстрілів у Києві.

Журналісти зазначають, що ця історія справила враження на президента США. Саме поєднання особистої розмови, символічного подарунка та відвертих слів українського чемпіона стало одним із факторів, які вплинули на зміну сприйняття України Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Олександр Усик раніше розповів деталі зустрічі з Трампом. Українець зазначив, що спілкувався з президентом США про бокс і бійців 1960 – 1970 років, а також про сьогоднішнє покоління.