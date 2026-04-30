Бешеные деньги в Египте: Усик может сорвать куш в 100 миллионов за бой с Верховеном

Александр Усик может провести один из самых прибыльных поединков в карьере уже в мае. Сообщается, что за бой против Рико Верховена украинец способен заработать 100 миллионов долларов.

Поединок "Glory in Giza" возле египетских пирамид уже называют грандиозным боксерским шоу года. Чемпион мира Александр Усик встретится с легендой кикбоксинга Рико Верховеном 23 мая, а масштабы события могут принести украинцу рекордный гонорар, информирует Panorama.

Сколько может заработать Усик?

Нидерландское издание сообщает, что сам Верховен заработает около 15 миллионов долларов – это самый большой гонорар в его карьере. На этом фоне эксперты предполагают, что Усик, как главная звезда вечера и действующий чемпион, может рассчитывать на сумму, которая будет достигать 100 миллионов долларов.

Официальные цифры контракта стороны пока не раскрывают, однако аналитики считают, что саудовско-египетские инвестиции, PPV-продажи и глобальные спонсоры способны сделать этот бой одним из самых дорогих в современном боксе.

Историческое шоу у пирамид

Бой Усик – Верховен состоится прямо у пирамид Гизы, что уже делает его уникальным с точки зрения истории спорта. Для Верховена это лишь второй профессиональный боксерский поединок, тогда как Усик будет защищать титул WBC в супертяжелом весе.

Сам украинец заявил, что сознательно выбрал этот вызов, несмотря на критику из-за нестандартного соперника. Если финансовые прогнозы оправдаются, "Glory in Giza" может стать не только зрелищным экспериментом, но и самым денежным вечером в карьере Усика.

