Усик поставил точку в спорном поединке против Верховена

Александр Усик отреагировал на дискуссии, развернувшиеся после неоднозначного поединка с Рико Верховеном. Украинский чемпион кратко объяснил, что думает о спорах вокруг своей победы.

После боя между Александром Усиком и Рико Верховеном многие болельщики и эксперты усомнились в итоговом результате. Украинский боксер не стал подробно комментировать критику, однако дал четкий ответ на все вопросы, передает YouTube-канал All Out Fighting.

Что ответил Усик

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик высказался по поводу споров, которые не утихают после его поединка против бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Рико Верховена.

Украинца спросили, считает ли он оправданными многочисленные дискуссии вокруг этого боя. В ответ Усик дал понять, что не видит смысла спорить о решении, ведь главное – официальный результат.

Я не могу об этом говорить. Я победил – это мой ответ. Послушайте, мы всегда говорим, оправдано ли это и бла-бла-бла. Есть результат – мы победили. Слава Богу,

– сказал Усик.

Таким образом украинец фактически поставил точку в обсуждениях, подчеркнув, что его позиция основана исключительно на итоге поединка.

Как завершился бой Усика и Верховена

Напомним, поединок между Александром Усиком и Рико Верховеном состоялся в мае. Для голландца, сделавшего себе имя в кикбоксинге, это был лишь второй профессиональный бой по правилам бокса.

Поединок получился напряженным и вызвал неоднозначную реакцию среди болельщиков. Часть боксерского сообщества считала, что Верховен выглядел достаточно убедительно, чтобы рассчитывать на иной исход.

Впрочем, в 11-м раунде Усик досрочно завершил поединок, одержав победу техническим нокаутом.