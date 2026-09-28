Усик рассказал о своем ритуале после церкви – что делает боксер

Александр Усик признался, что два раза в неделю играет в Counter-Strike. По воскресеньям боксер совмещает это с посещением церкви.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе рассказал о своем увлечении компьютерными играми. Украинец признался, что у него есть специально оборудованная игровая зона в гараже, сообщает YouTube-канал ConnectujMe.

Усик играет в Counter-Strike два раза в неделю

По словам Усика, он не тратит на игру много времени. Боксер играет примерно час, причем делает это лишь два раза в неделю – в четверг и воскресенье.

В гараже спортсмен обустроил настоящую зону для отдыха. Там установлены компьютеры, а также есть стол для настольного тенниса и бильярд.

Играем пять на пять через интернет – где-то час, но не каждый день, а только два раза в неделю: в четверг и воскресенье. Потому что это легкий день,

– рассказал Усик.

Украинец также отметил, что Counter-Strike ему действительно нравится. В то же время боксер не стал скрывать, что его основные спортивные навыки относятся к совершенно другой дисциплине.

Лучший в Counter-Strike

Особый график Усика приходится на воскресенье.

В воскресенье я иду рано утром в церковь, а потом возвращаюсь и играю в Counter-Strike,

– поделился боксер.

На вопрос, насколько хорошо он играет, Усик ответил с присущим ему юмором. Украинец заявил, что в боксе он сильнее, но и в Counter-Strike считает себя лучшим.

В боксе я лучше. В Counter-Strike я лучший. Но не лучший из лучших, как в боксе,

– сказал Усик.

Напомним, Александр Усик готовится к прощальному бою в профессиональной карьере. Глава Queensbury Promotion Фрэнк Уоррен, который является агентом Тайсона Фьюри, ожидает, что украинец снова выйдет на ринг против одного из его клиентов. Более того, Уоррен надеется провести этот бой в Англии.