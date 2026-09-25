Однако пока неизвестно, когда состоится этот бой и кто станет соперником Усика. Немного интриги добавил известный промоутер Фрэнк Уоррен, сообщает iFL.TV.

Где может состояться бой Усика

Глава Queensbury Promotion, который является агентом Тайсона Фьюри, ожидает, что Усик снова выйдет на ринг против одного из его клиентов. Более того, Уоррен надеется провести этот бой в Англии.

Есть множество вариантов для больших боев. И это будут поединки на стадионах. Возможно, Усик захочет вернуться и встретиться с кем-нибудь. Посмотрим, как все сложится. Если он это сделает, будет замечательно. Я бы хотел, чтобы он вернулся, ведь это добавляет интригу и остроту. Но так, впереди нас ждут действительно масштабные бои,

– заявил Уоррен.

Этот бой может стать последним в карьере Усика. Среди потенциальных соперников Фрэнк назвал Мойзеса Итауму и Фабио Уордли. Среди потенциальных соперников Фрэнк назвал Мойзеса Итауму и Фабио Уордли.

Однако ранее Усик уже отказался драться с последним и даже добровольно уволил для него чемпионский пояс WBO. Впрочем, сам Александр намекал на возможный поединок против Тайсона Фьюри. Ранее боксеры уже дважды встречались на ринге, и в обоих боях победу одержал Усик.

В целом же у украинца идеальная статистика в боксе – 25 побед в 25 боях. Александру удалось трижды стать абсолютным чемпионом мира, в том числе дважды – в супертяжелом весе.