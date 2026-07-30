На профессиональном ринге Александр Усик победил пятерых британцев. Самым сложным соперником из всех них украинец считает Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал.

Что сказал Усик о соперниках

Уже бывший обладатель поясов в супертяжелом весе Усик вспомнил пятерых британцев, которым ему удалось нанести поражения в профессиональном рекорде.

Александр боксировал против Тони Белью, Дерека Чисоры, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа и Тайсона Фьюри. Именно последнего в этом списке украинец выделил как самого неудобного.

Я думаю, что самым сложным был первый бой против Тайсона Фьюри. Он – сумасшедший "Жадное пузо". Ты не знаешь, чего ждать от Тайсона Фьюри. "Жадное пузо", как дела?
– сказал Усик в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.

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Отметим, что Тайсон Фьюри долгое время назывался мировыми СМИ претендентом на еще один, третий бой против Александра.

Сейчас наиболее вероятными потенциальными соперниками нашего земляка являются другие бойцы.

Усик – Фьюри: итоги боев

Самый тяжелый бой, о котором говорил Александр, состоялся в ночь с 18 на 19 мая 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Усик победил раздельным решением судей (115:112, 113:114, 114:113) и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Матч-реванш состоялся в ночь на 22 декабря 2024 года в том же городе. Все трое судей выставили счет 116:112 в пользу украинца.