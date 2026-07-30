На професійному рингу Олександр Усик здолав п’ятьох британців. Найважчим суперником з Усіх них українець вважає Тайсона Ф’юрі, пише 24 Канал.

Що сказав Усик про суперників

Уже колишній володар поясів у надважкій вазі Усик пригадав п’ятьох британців, яким йому вдалось додати поразок у професійний рекорд.

Олександр боксував проти Тоні Белью, Дерека Чісори, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф’юрі. Саме останнього у цьому списку українець виділив як найбільш незручного.

Я думаю, що найскладнішим був перший бій проти Тайсона Ф’юрі. Він – шалене "Жадібне пузо". Ти не знаєш, чого чекати від Тайсона Ф’юрі. "Жадібне пузо", як справи?,

– сказав Усик в інтерв'ю ютуб-каналу All Out Fighting.

Зазначимо, що Тайсон Ф’юрі тривалий час називався світовими медіа як претендент на ще один, третій бій проти Олександра.

Зараз найбільш вірогідними потенційними опонентами нашого земляка є інші бійці.

Усик – Ф’юрі: результат боїв

Найважчий бій, про який говорив Олександр, відбувся в ніч із 18 на 19 травня 2024 року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Усик переміг у роздільним рішенням суддів (115:112, 113:114, 114:113) та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Матч-реванш відбувся у ніч проти 22 грудня 2024-го у тому ж місті. Всі троє арбітрів встановили рахунок 116:112 на користь українця.