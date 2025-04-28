Усик встретился с легендарным футболистом: видео теплой встречи
- Александр Усик встретился с Златаном Ибрагимовичем в аэропорту Лондона, о чем поделился в инстаграм-сторис.
- Усик является большим поклонником футбола, подписал контракт с Полесьем и мечтает дебютировать за клуб.
Украинский боксер Александр Усик заграницей встретился с Златаном Ибрагимовичем. Соответствующий снимок украинец опубликовал у себя в соцсетях.
Александр Усик сейчас находится в Великобритании. В аэропорту Лондона он встретился с футболистом Златаном Ибрагимовичем, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.
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Встреча Усика и Златана
Боксер поделился снимком в своих инстаграм-сторис, на котором он общается с экс-звездой Милана в аэропорту столицы Англии.
Украинский боксер неоднократно сравнивал себя с Ибрагимовичем и высказывался о нем лишь с хорошей стороны.
Встреча Усика со Златаном: смотрите видео
Напомним, что Александр Усик является большим поклонником футбола и даже подписал контракт с Полесьем. Боксер мечтает полноценно дебютировать за клуб.