Усик встретился с легендарным футболистом: видео теплой встречи

Украинский боксер Александр Усик заграницей встретился с Златаном Ибрагимовичем. Соответствующий снимок украинец опубликовал у себя в соцсетях.

Александр Усик сейчас находится в Великобритании. В аэропорту Лондона он встретился с футболистом Златаном Ибрагимовичем, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Александра Усика.

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Встреча Усика и Златана

Боксер поделился снимком в своих инстаграм-сторис, на котором он общается с экс-звездой Милана в аэропорту столицы Англии.

Украинский боксер неоднократно сравнивал себя с Ибрагимовичем и высказывался о нем лишь с хорошей стороны.

Встреча Усика со Златаном: смотрите видео

Напомним, что Александр Усик является большим поклонником футбола и даже подписал контракт с Полесьем. Боксер мечтает полноценно дебютировать за клуб.