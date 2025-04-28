Недавно официально утвердили дату реванша Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Противостояние состоится 19 июля на "Уэмбли".

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Промо к реваншу

Команды боксеров опубликовали трейлер ко второму противостоянию Александра Усика и Даниэля Дюбуа, пишет 24 канал со ссылкой на Queensberry Promotions.

На кону все на "Уэмбли". Даниэль Дюбуа стремится стать первым британским абсолютным чемпионом в супертяжелом весе этого века в грандиозном реванше с Александром Усиком,

– написали в промоутерском агентстве.

Трейлер реванша Усик – Дюбуа

Отметим, что первый бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе 2023 года. Тогда украинец победил британца нокаутом в девятом раунде.