Украины бы не было, – Усик рассказал британцам о своем отношении к Зеленскому
- Александр Усик выразил поддержку Владимиру Зеленскому, отметив, что его смелость в первые дни вторжения вдохновила украинцев.
- Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Чемпион мира по боксу Александр Усик проведет реванш против британского боксера Даниэля Дюбуа. К украинцу сейчас повышенный интерес со стороны медиа.
Недавно Александр Усик пообщался с известным британским журналистом Пирсом Морганом. Медийщик поинтересовался у украинского боксера его отношением к Владимиру Зеленскому, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб Пирса Моргана.
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Что сказал Усик о Зеленском
В первые дни полномасштабного вторжения России Президент Украины не покинул столицу. Своим поступком он вдохновил украинцев на сопротивление агрессору.
Усик уверен, что Украина могла потерять государственность в случае другого поведения президента. Кроме того, боксер поблагодарил Великобританию за поддержку.
"Зеленский? Смелый. Если бы президент тогда поехал, то Украины бы не было.
Мы боремся, нас поддерживает большое количество людей. Я благодарен вам, британцам, вы очень помогли моей стране. Это для меня очень важно", – рассказал Усик.
Отметим, что промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен пригласил Владимира Зеленского на бой за абсолют. Поединок также может посетить принц Уильям – большой поклонник бокса.
Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 19 июля 2025 года. На кону будут стоять все пояса хевивейта.