Недавно Александр Усик пообщался с известным британским журналистом Пирсом Морганом. Медийщик поинтересовался у украинского боксера его отношением к Владимиру Зеленскому, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб Пирса Моргана.

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Что сказал Усик о Зеленском

В первые дни полномасштабного вторжения России Президент Украины не покинул столицу. Своим поступком он вдохновил украинцев на сопротивление агрессору.

Усик уверен, что Украина могла потерять государственность в случае другого поведения президента. Кроме того, боксер поблагодарил Великобританию за поддержку.

"Зеленский? Смелый. Если бы президент тогда поехал, то Украины бы не было.

Мы боремся, нас поддерживает большое количество людей. Я благодарен вам, британцам, вы очень помогли моей стране. Это для меня очень важно", – рассказал Усик.

Отметим, что промоутер Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен пригласил Владимира Зеленского на бой за абсолют. Поединок также может посетить принц Уильям – большой поклонник бокса.

Напомним, что бой Усик – Дюбуа состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли" 19 июля 2025 года. На кону будут стоять все пояса хевивейта.