Легенда Динамо неожиданно стал тренером команды из Второй лиги
- Александр Заваров присоединился к тренерскому штабу клуба Второй лиги Ольховцы как тренер-консультант.
- Ольховцы пока занимают 13 место из 14 в группе "А" Второй лиги после 14 матчей этого сезона.
Звезда украинского футбола Александр Заваров присоединился к тренерскому штабу клуба Второй лиги Ольховцы. Опытный специалист будет помогать команде из Закарпатья.
Александр Заваров подписал соглашение с Ольховцами, представляющий одноименный населенный пункт из Закарпатской области. Известный специалист будет работать тренером-консультантом команды, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ольховцев.
Как выступает новая команда Заварова?
Детали соглашения между легендой Динамо и клубом Ольховцы не разглашаются. Отмечается, что Александр Заваров серьезно усилил тренерский штаб команды Второй лиги.
Александр Заваров с президентом Ольховцев Михаилом Цириком / фото ФК Ольховцы
Отметим, что Ольховцы второй сезон выступают в третьем по силе дивизионе Украины. В прошлом чемпионате команда из Закарпатья заняла седьмое место из 10 в группе "А".
В нынешнем сезоне Ольховцы не радуют результатами своих болельщиков. После 14 сыгранных матчей команда идет на 13 месте из 14 в группе "А" Второй лиги. Главным тренером команды пока остается Александр Семеренко, который работает в клубе с октября 2024 года.
В Ольховцах играет несколько футболистов с опытом выступлений на уровне Украинской Премьер-лиги: защитник Дмитрий Немчанинов (Волынь, Черноморец, Олимпик, Десна, Верес, Минай), полузащитник Сергей Панасенко (Верес, Металлист, Минай), полузащитник Александр Глагола (Минай) и форвард Михаил Шестаков (Верес).
Где работал тренером Заваров?
- Александр Заваров начал тренерскую деятельность во Франции. Он был играющим тренером Сен-Дизье, выступавший в низших дивизионах.
- По данным Transfermarkt, первый опыт самостоятельной работы Александр Анатольевич получил в швейцарском клубе Виль. Команда под его руководством заняла последнее 10 место в местной Суперлиге в сезоне-2003/04.
- Впоследствии была непродолжительная работа в казахском Женисе и харьковском Металлисте. В сезоне-2005/06 Заваров возглавил киевский Арсенал, в котором проработал до 2010 года.
- В 2012 году был приглашен в тренерский штаб сборной Украины. В том же году провел один матч в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Тогда "сине-желтые" победили Болгарию в товарищеском поединке со счетом 1:0.
- В последнее время работал в селекционном отделе киевского Динамо.
