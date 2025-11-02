Александр Заваров подписал соглашение с Ольховцами, представляющий одноименный населенный пункт из Закарпатской области. Известный специалист будет работать тренером-консультантом команды, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ольховцев.

Как выступает новая команда Заварова?

Детали соглашения между легендой Динамо и клубом Ольховцы не разглашаются. Отмечается, что Александр Заваров серьезно усилил тренерский штаб команды Второй лиги.

Александр Заваров с президентом Ольховцев Михаилом Цириком

Отметим, что Ольховцы второй сезон выступают в третьем по силе дивизионе Украины. В прошлом чемпионате команда из Закарпатья заняла седьмое место из 10 в группе "А".

В нынешнем сезоне Ольховцы не радуют результатами своих болельщиков. После 14 сыгранных матчей команда идет на 13 месте из 14 в группе "А" Второй лиги. Главным тренером команды пока остается Александр Семеренко, который работает в клубе с октября 2024 года.

В Ольховцах играет несколько футболистов с опытом выступлений на уровне Украинской Премьер-лиги: защитник Дмитрий Немчанинов (Волынь, Черноморец, Олимпик, Десна, Верес, Минай), полузащитник Сергей Панасенко (Верес, Металлист, Минай), полузащитник Александр Глагола (Минай) и форвард Михаил Шестаков (Верес).

Где работал тренером Заваров?

Александр Заваров начал тренерскую деятельность во Франции. Он был играющим тренером Сен-Дизье, выступавший в низших дивизионах.

По данным Transfermarkt, первый опыт самостоятельной работы Александр Анатольевич получил в швейцарском клубе Виль. Команда под его руководством заняла последнее 10 место в местной Суперлиге в сезоне-2003/04.

Впоследствии была непродолжительная работа в казахском Женисе и харьковском Металлисте. В сезоне-2005/06 Заваров возглавил киевский Арсенал, в котором проработал до 2010 года.

В 2012 году был приглашен в тренерский штаб сборной Украины. В том же году провел один матч в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Тогда "сине-желтые" победили Болгарию в товарищеском поединке со счетом 1:0.

В последнее время работал в селекционном отделе киевского Динамо.

Ранее сообщалось о главном тренере Карпат Владиславе Лупашко, которого наказали за потасовку в матче с Рухом.