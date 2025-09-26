В украинском футболе всегда были выдающиеся представители, которые олицетворяли собой целую эпоху. Одним из таких является Александр Заваров, который первым открыл путь в Европу для наших футболистов.

Бывший полузащитник Динамо навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. 24 канал рассказывает о том, кто такой Александр Заваров, его достижения и где он сейчас, а также чем занимается.

Что известно о карьере Заварова в Динамо?

Александр Заваров родился 20 апреля 1961 года в Ворошиловграде – ныне Луганск. Первой большой командой легенды украинского футбола стала местная Заря, которая сейчас выступает в Премьер-лиге.

Однако засиял Заваров в крупнейшем гранде украинского футбола Динамо. В клуб из столицы Украины полузащитника лично пригласил главный тренер "бело-синих" Валерий Лобановский.

Заваров раскрылся в Динамо и стал одним из символов "золотой эпохи" киевского клуба. Отметим, что сначала футболист не хотел играть в составе "бело-синих", но в 1983 году все-таки принял второе приглашение от Лобановского.

Что Заваров выиграл с Динамо? В составе киевского Динамо Александр Заваров дважды стал чемпионом СССР (1985, 1986), завоевал два Кубка страны и Кубок кубков УЕФА в 1986 году – тогда "бело-синие" обыграли в финале мадридский Атлетико (0:3), где сам футболист отметился голом.

Александр Заваров также рассказывал о том, как на его футбольную карьеру повлияло Динамо. Легенда киевского клуба отметил работу Валерия Лобановского в столичной команде.

Динамо вывело меня на такой уровень, о котором раньше и мечтать не мог. Валерий Васильевич Лобановский раскрыл мне совершенно новые горизонты в понимании тактики и стратегии футбола. К тому же под его началом я на несколько порядков повысил физические кондиции,

– рассказывал Заваров.

Кроме Динамо, Заваров выступал в сборной СССР под руководством Валерия Лобановского. В составе национальной команды украинский футболист добрался до финала чемпионата Европы 1988 года.

На континентальном турнире в Германии сборная Советского союза в финальном противостоянии уступила Нидерландам со счетом 2:0. В том матче легендарный Марко Ван Бастен отметился фантастическим голом.

Александр Заваров с 1985 по 1990 годы находился на пике карьеры. Стоит отметить, что Авторитетное издание France Football внесло украинского футболиста в список номинантов на "Золотой мяч", где он занял восьмое место по итогам голосования.

Как Заваров перебрался в Европу?

После успехов в Динамо и сборной СССР Александр Заваров отправился покорять Западную Европу. Полузащитник "бело-синих" стал первым советским и украинским футболистом, которого пригласили в топ-чемпионат.

Александр Заваров в Ювентусе / Фото Getty Images

Заваров стал игроком Ювентуса из итальянской Серии А, который на тот момент должен был заменить легенду туринцев Мишеля Платини. Однако стать любимцем местной публики украинскому футболисту так и не удалось.

Выигрывал ли Заваров трофеи с Ювентусом? Александр Заваров вместе с туринским Ювентусом становился победителем Кубка Италии в 1990 году, а также выиграл Кубок УЕФА в том же году.

В 1990 году Александр Заваров покинул Ювентус. Украинский футболист отправился доигрывать в Нанси, где в итоге завершил профессиональную карьеру и повесил бутсы на гвоздь.

Отметим, что по данным Transfermarkt, Заваров за свою карьеру провел 507 матчей. На счету легенды украинского футбола 113 забитых мячей и 42 результативные передачи.

Как сложилась тренерская карьера Заварова?

Александр Заваров начинал свою карьеру тренера в Швейцарии. В 2004 году уже бывший футболист работал в Казахстане, а через год перебрался в харьковский Металлист.

В тренерской карьере Заварова также был киевский Арсенал (2006 – 2010 год). В 2012 году легенда Динамо стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, а с 2013 по 2016 год работал помощником Михаила Фоменко.

Александр Зававаров в сборной Украины / Фото ФФУ

На его место в итоге пришел Андрей Шевченко, который впоследствии возглавил "сине-желтых". Как сообщает "Чемпион", Заваров вспоминал о своем увольнении из сборной Украины.

Со слов Александра, он один остался вне штаба национальной команды, не зная даже причины такого решения. Заваров рассказал, что УАФ просто не продлила с ним контракт.

Вместо меня помощником главного тренера назначили Андрея Шевченко, а мне дали должность советника президента федерации футбола. Ведь еще накануне, после того, как мы вышли на чемпионат Европы, президент Украины Петр Порошенко пригласил к себе всю сборную для поздравлений,

– рассказал Заваров.

Александр Заваров отметил, что президент Украины надеялся, что он будет в дальнейшем продолжать работу в национальной команде и радовать болельщиков. Однако уже через некоторое время его отстранили от должности.

Какие конфликты были у Заварова?

Александр Заваров имел сложный характер и мог быть резким. Легенда Динамо в 1980-х годах позволял себе спорить с Валерием Лобановским во время игры за сборную СССР.

Заваров на одной из тренировок выбросил резкую фразу в сторону главного тренера сборной из-за больших физических нагрузок и едва не вылетел из команды. Лобановский пригрозил ему возвращением домой, а Александр впоследствии извинился.

После завершения карьеры Александр Заваров критиковал ФФУ, в частности работу Григория Суркиса и Андрея Павелко. Бывший футболист говорил о коррупции и беспорядке в организации

В 2010 году Заваров обещал обратиться к Мишелю Платини, который в то время был президентом УЕФА. Экс-футболист заявлял, что расскажет ему об истинном состоянии украинского футбола и подготовке к Евро-2012.

Александр Заваров в интервью Виктору Вацко рассказывал о конфликте с журналистом Андреем Сенькивым. Якобы он обвинил легенду Динамо, в том, что тот за деньги договорился о вызове Валерия Федорчука в сборную Украины.

Сейчас бы взял, подал бы на того, кто там. Если бы была цивилизация. Во Франции за ухо притянул бы: А теперь ты мне объясни б**. Я посмотрел бы, что он верещал тогда, когда писал эту статью, б**. Пусть ответит мне на миллионы евро за мою репутацию,

– высказался Заваров.

Отметим, что в 2015 году Александр Заваров получил повестку в армию, когда на востоке Украины происходили боевые действия. Тогда легенда Динамо дал комментарий "Трибуне" относительно этой ситуации.

"Могу сказать только одно: я никогда не буду воевать там, где живет моя семья и мои дети, где похоронены мои родители. Так и напишите, – сказал Александр Заваров, который, к слову, родился в Луганске. Война в Украине? Просто хочу, чтобы наступил мир", – сказал Заваров.

Чем сейчас занимается Заваров?

Александр Заваров проживает в Киеве и продолжает футбольную деятельность. Легенда украинского футбола работает в киевском Динамо, занимаясь поиском молодых талантов для родного клуба.

Кроме того, Заваров участвует в различных футбольных мероприятиях. Также, бывший игрок Динамо выступает в роли эксперта и делится своим опытом, помогая развивать украинский футбол.

