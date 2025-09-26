Выгнали со сборной Укранины и получил повестку в АТО: что известно о легенде Динамо Заварове
- Александр Заваров, легенда Динамо, дважды выиграл чемпионат СССР, Кубок страны и однажды Кубок кубков УЕФА.
- Заваров играл в Ювентусе, выиграл Кубок Италии и Кубок УЕФА, а ныне работает в киевском Динамо, занимаясь поиском молодых талантов.
В украинском футболе всегда были выдающиеся представители, которые олицетворяли собой целую эпоху. Одним из таких является Александр Заваров, который первым открыл путь в Европу для наших футболистов.
Бывший полузащитник Динамо навсегда вписал свое имя в историю украинского футбола. 24 канал рассказывает о том, кто такой Александр Заваров, его достижения и где он сейчас, а также чем занимается.
Что известно о карьере Заварова в Динамо?
Александр Заваров родился 20 апреля 1961 года в Ворошиловграде – ныне Луганск. Первой большой командой легенды украинского футбола стала местная Заря, которая сейчас выступает в Премьер-лиге.
Однако засиял Заваров в крупнейшем гранде украинского футбола Динамо. В клуб из столицы Украины полузащитника лично пригласил главный тренер "бело-синих" Валерий Лобановский.
Заваров раскрылся в Динамо и стал одним из символов "золотой эпохи" киевского клуба. Отметим, что сначала футболист не хотел играть в составе "бело-синих", но в 1983 году все-таки принял второе приглашение от Лобановского.
Что Заваров выиграл с Динамо? В составе киевского Динамо Александр Заваров дважды стал чемпионом СССР (1985, 1986), завоевал два Кубка страны и Кубок кубков УЕФА в 1986 году – тогда "бело-синие" обыграли в финале мадридский Атлетико (0:3), где сам футболист отметился голом.
Атлетико – Динамо: смотрите видео
Александр Заваров также рассказывал о том, как на его футбольную карьеру повлияло Динамо. Легенда киевского клуба отметил работу Валерия Лобановского в столичной команде.
Динамо вывело меня на такой уровень, о котором раньше и мечтать не мог. Валерий Васильевич Лобановский раскрыл мне совершенно новые горизонты в понимании тактики и стратегии футбола. К тому же под его началом я на несколько порядков повысил физические кондиции,
– рассказывал Заваров.
Кроме Динамо, Заваров выступал в сборной СССР под руководством Валерия Лобановского. В составе национальной команды украинский футболист добрался до финала чемпионата Европы 1988 года.
На континентальном турнире в Германии сборная Советского союза в финальном противостоянии уступила Нидерландам со счетом 2:0. В том матче легендарный Марко Ван Бастен отметился фантастическим голом.
СССР – Нидерланды: смотрите видео
Александр Заваров с 1985 по 1990 годы находился на пике карьеры. Стоит отметить, что Авторитетное издание France Football внесло украинского футболиста в список номинантов на "Золотой мяч", где он занял восьмое место по итогам голосования.
Как Заваров перебрался в Европу?
После успехов в Динамо и сборной СССР Александр Заваров отправился покорять Западную Европу. Полузащитник "бело-синих" стал первым советским и украинским футболистом, которого пригласили в топ-чемпионат.
Заваров стал игроком Ювентуса из итальянской Серии А, который на тот момент должен был заменить легенду туринцев Мишеля Платини. Однако стать любимцем местной публики украинскому футболисту так и не удалось.
Выигрывал ли Заваров трофеи с Ювентусом? Александр Заваров вместе с туринским Ювентусом становился победителем Кубка Италии в 1990 году, а также выиграл Кубок УЕФА в том же году.
В 1990 году Александр Заваров покинул Ювентус. Украинский футболист отправился доигрывать в Нанси, где в итоге завершил профессиональную карьеру и повесил бутсы на гвоздь.
Отметим, что по данным Transfermarkt, Заваров за свою карьеру провел 507 матчей. На счету легенды украинского футбола 113 забитых мячей и 42 результативные передачи.
Как сложилась тренерская карьера Заварова?
Александр Заваров начинал свою карьеру тренера в Швейцарии. В 2004 году уже бывший футболист работал в Казахстане, а через год перебрался в харьковский Металлист.
В тренерской карьере Заварова также был киевский Арсенал (2006 – 2010 год). В 2012 году легенда Динамо стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, а с 2013 по 2016 год работал помощником Михаила Фоменко.
На его место в итоге пришел Андрей Шевченко, который впоследствии возглавил "сине-желтых". Как сообщает "Чемпион", Заваров вспоминал о своем увольнении из сборной Украины.
Со слов Александра, он один остался вне штаба национальной команды, не зная даже причины такого решения. Заваров рассказал, что УАФ просто не продлила с ним контракт.
Вместо меня помощником главного тренера назначили Андрея Шевченко, а мне дали должность советника президента федерации футбола. Ведь еще накануне, после того, как мы вышли на чемпионат Европы, президент Украины Петр Порошенко пригласил к себе всю сборную для поздравлений,
– рассказал Заваров.
Александр Заваров отметил, что президент Украины надеялся, что он будет в дальнейшем продолжать работу в национальной команде и радовать болельщиков. Однако уже через некоторое время его отстранили от должности.
Какие конфликты были у Заварова?
Александр Заваров имел сложный характер и мог быть резким. Легенда Динамо в 1980-х годах позволял себе спорить с Валерием Лобановским во время игры за сборную СССР.
Заваров на одной из тренировок выбросил резкую фразу в сторону главного тренера сборной из-за больших физических нагрузок и едва не вылетел из команды. Лобановский пригрозил ему возвращением домой, а Александр впоследствии извинился.
После завершения карьеры Александр Заваров критиковал ФФУ, в частности работу Григория Суркиса и Андрея Павелко. Бывший футболист говорил о коррупции и беспорядке в организации
В 2010 году Заваров обещал обратиться к Мишелю Платини, который в то время был президентом УЕФА. Экс-футболист заявлял, что расскажет ему об истинном состоянии украинского футбола и подготовке к Евро-2012.
Александр Заваров в интервью Виктору Вацко рассказывал о конфликте с журналистом Андреем Сенькивым. Якобы он обвинил легенду Динамо, в том, что тот за деньги договорился о вызове Валерия Федорчука в сборную Украины.
Сейчас бы взял, подал бы на того, кто там. Если бы была цивилизация. Во Франции за ухо притянул бы: А теперь ты мне объясни б**. Я посмотрел бы, что он верещал тогда, когда писал эту статью, б**. Пусть ответит мне на миллионы евро за мою репутацию,
– высказался Заваров.
Отметим, что в 2015 году Александр Заваров получил повестку в армию, когда на востоке Украины происходили боевые действия. Тогда легенда Динамо дал комментарий "Трибуне" относительно этой ситуации.
"Могу сказать только одно: я никогда не буду воевать там, где живет моя семья и мои дети, где похоронены мои родители. Так и напишите, – сказал Александр Заваров, который, к слову, родился в Луганске. Война в Украине? Просто хочу, чтобы наступил мир", – сказал Заваров.
Чем сейчас занимается Заваров?
Александр Заваров проживает в Киеве и продолжает футбольную деятельность. Легенда украинского футбола работает в киевском Динамо, занимаясь поиском молодых талантов для родного клуба.
Кроме того, Заваров участвует в различных футбольных мероприятиях. Также, бывший игрок Динамо выступает в роли эксперта и делится своим опытом, помогая развивать украинский футбол.
Другие интересные факты о Заварове?
- Александр Заваров имел прозвище на футбольном поле. В киевском Динамо и туринском Ювентусе легенду украинского футбола называли "Зава".
- Заваров имел возможность играть против легенд мирового футбола. Его соперниками были Мишель Платини, Марко Ван Бастен, Диего Марадона.
- У Александра Заварова есть сын Валерий, который начал свою карьеру в академии Арсенала. В первой команде киевского клуба он выступал с 2006 по 2010 год.
- Затем сын Заварова присоединился к Оболони, где не смог закрепиться в команде. После сезона 2013/2014 Валерий завершил футбольную карьеру.