Олег Блохин откровенно рассказал, что не жалеет, что возглавил Динамо Киев после ухода из сборной Украины. Обладатель "Золотого мяча" вспомнил, как этот переход спас ему жизнь, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.

Не жалеет ли Блохин, что возглавил Динамо после сборной Украины?

Именно в этот момент у Блохина случился инсульт и перелет мог бы стать летальным для наставника.

Тогда я остался жив. Тогда меня прихватил инсульт. Если бы я сел в самолет, то бы ... Мы должны были лететь в Днепр,

– ответил Олег Владимирович.

Блохин рассказал, что возглавить киевский гранд был его мечтой. Наставник не понимает, как он мог отказаться от предложения Динамо.

Все говорят: "Вот он бросил сборную". Какой смысл мне бросать сборную, если мы сыграли 1:1 с Англией. Потом матчи против Черногории и Молдовы. Я знал, что мы возьмем здесь еще шесть очков. Это была моя мечта, мечта моих родителей – тренировать киевское Динамо. Я киевлянин, с 11 лет в Динамо. Как от такого предложения можно отказываться? Возможно, потом и не позовут,

– добавил Блохин.

Также Олег Блохин в интервью вспомнил инцидент с Андреем Шевченко в матче Северная Македония – Украина.

Ранее легендарный наставник высказывал свое мнение относительно натурализации футболистов в сборные. Блохин в интервью "Украинскому футболу" припомнил, как ему предлагали какого-то игрока из Канады.

"Перед чемпионатом мира мне предлагали какого-то футболиста из Канады, Я сказал им: вы мне хотя бы паспорт покажите, что он украинец! А еще один хотел продвинуть своего сына в сборную. Не вспомню уже, как его фамилия", – говорил Блохин.

Что известно о тренерской карьере Блохина в Динамо?