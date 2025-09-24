Андрей Шевченко завалился на газон после борьбы с Миланом Стояновским в центре поле и окровавленный самовольно покинул поле. Олег Блохин откровенно рассказал, почему никак не отреагировал на такой поступок нападающего сборной Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Игоря Цыганика.
Как Блохин прокомментировал инцидент с Шевченко в матче против Северной Македонии?
К слову, на пути в раздевалку Шевченко еще и сбросил с себя футболку. Тогдашний наставник "сине-желтых" назвал такую ситуацию неконтролируемой и оправдал форварда.
Есть неконтролируемые ситуации. Особенно когда тебе на футбольном поле выбивают зубы. Ну снял футболку, что ты ему скажешь. Поднимать футболку?
– сказал Блохин.
На момент этого демарша Шевы Украина минимально уступала сопернику 0:1, а до конца первого тайма осталось всего 20 секунд. Тогда вместо Шевченко на поле появился Александр Косырин.
Позже форвард Милана пожаловался на неспортивное поведение соперника в его сторону на протяжении всего тайма. Также Шевченко не понимал, почему судья никак не отреагировал на эту борьбу, после которой у него два передних зуба ушли внутрь.
Отметим, что та товарищеская игра сезона-2003/2004 так и закончилась минимальной победой македонцев 1:0. Единственный и победный гол во встрече забил Горан Ставревский.
Как Украина играла против Северной Македонии?
- В своей истории Украина семь раз играла против Северной Македонии (данные Transfermarkt).
- Впервые это было как раз в сезоне-2003/2004, когда сборные расписали нулевую ничью.
- "Сине-желтые" впервые переиграли этого соперника в квалификации Евро сезона-2014/2015 1:0. Единственный гол во встрече забил Сергей Сидорчук.
- В целом Украина имеет почти идеальную статистику против этого оппонента – 5 побед, одна ничья и одно поражение.
- Последний раз эти сборные играли между собой в квалификации Евро-2022/2023.